Подведут итоги юбилейной АКЦИИ «БЛАГОРОДСТВО»

5 декабря в ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина ( ул. Льва Толстого, 94) объявят имена лауреатов Акции «Благородство 2017».

Организаторы – Самарская областная организация Союза журналистов России и Ассоциация творческих Союзов Самарской области.

В этом году проект отмечает 20-летний юбилей. За эти годы лауреатами Акции стали более 600 человек. У каждого своя история – о чести, мужестве и милосердии.

В оргкомитет Акции «Благородство 2017» поступило 375 заявок из 9 городов и 25 районов области, из которых Общественный Совет выбрал 39 лауреатов.

На юбилейной церемонии будут награждены лауреаты в 11 номинациях: «Забота», «Ветераны», «Волонтер», «Люди в погонах» им. А. Сенопальникова, «Усыновление», «Благотворительность в культуре», «Меценат», «Память», «Преодоление» им. Гакиля Сагирова, «Спасение» и «Донор».

Приглашаем всех желающих узнать имена героев!

Начало в 13:00.

Вход свободный.