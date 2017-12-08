Встретились ветераны журналистики

7 декабря в Доме журналиста состоялось заседание Совета ветеранов областного Союза журналистов. Одной из тем обсуждения стал ХII Съезд Союза журналистов России, который прошёл в Москве 25 ноября. В делегацию от Самарской области вошёл Александр Лаврик, председатель Совета ветеранов. Он выступил с кратким сообщением об итогах работы Съезда, в котором отметил, что Самарская журналистская организация была названа в Москве лучшим региональным Союзом журналистов. В этом немалая заслуга ветеранов, многие из которых либо до сих пор работают в редакциях газет, журналов, радио, телевидения, либо в меру сил занимаются общественной работой в творческом союзе.

На заседании был утверждён план работы на будущий год. В числе первоочередных задач: дальнейшее изучение условий жизни ветеранов и оказание им помощи, вовлечение представителей старшего поколения в мероприятия в рамках 100-летия Союза журналистов, помощь в профессиональной подготовке молодёжи и др.