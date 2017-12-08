Состоится церемония награждения победителей конкурса имени Эдуарда Кондратова

12 декабря в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) состоится V церемония награждения победителей творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы. Начало в 18:30.



Конкурс учрежден Самарской областной организацией Союз журналистов России и Администрацией г.о. Самара в память о легендарном журналисте, писателе, сценаристе, Почетном гражданине города Самара Эдуарде Михайловиче Кондратове.

Конкурс направлен на повышение престижа творческих профессий, а его главной целью является выявление наиболее талантливых авторов, которые рассказывают о нашем родном городе.

По итогам конкурса присуждаются две премии: одна в области журналистики и одна в области литературы.

Участники юбилейной церемонии: самарские журналисты, писатели, представители городской интеллигенции и студенчества.

В мероприятии планируется участие главы региона Дмитрия Азарова, который лично стоял у истоков создания творческого конкурса.

Приглашаем принять участие в мероприятии!

Аккредитация ОБЯЗАТЕЛЬНА:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-57-94

Парфенова Евгения