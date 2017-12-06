Акция «Благородство». 20 лет о героях нашего времени

5 декабря в ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина состоялась XX церемония награждения лауреатов губернской общественной Акции «Благородство».

Проект, посвященный добрым, отзывчивым, смелым и решительным героям в этом году отметил свой 20-летний юбилей. Его организаторы — Самарская областная организация Союза журналистов России и Ассоциации творческих Союзов Самарской области. Много лет Акцию поддерживает областное министерство культуры.

За эти годы лауреатами стали более 600 человек. У каждого своя история – о чести, мужестве и милосердии. Популярность проекта продолжает расти, всё больше людей хотят рассказать о благородных и бескорыстных поступках своих родных, друзей, знакомых и совсем незнакомых героях. Об этом говорит и увеличение количества заявок, так, в 2017 году в оргкомитет поступило 375 заявок из 9 городов и 25 районов области.

«Я очень рада, что нашей акции уже двадцать лет. Задумайтесь только: мы первыми в России начали этот проект. За эти годы в нашей дружной семье стало гораздо больше людей, которые совершают отважные поступки во имя добра. Среди лауреатов много и молодых ребят, которые берут пример со старшего поколения и бросаются на помощь тем, кто в этом нуждается. Это очень радует и вселяет оптимизм: наша жизнь станет светлее, если таких людей будет больше. Бескорыстные благородные поступки людей вдохновляют нас на то, чтобы мы продолжали акцию. А ежегодная торжественная церемония показывает, что мы это делаем совершенно не зря», — сказала Ирина Цветкова, председатель областного Союза журналистов, открывая юбилейную церемонию:

Ежегодно лауреатов Акции определяет Общественный Совет, в 2017 году его возглавили два сопредседателя – почетный гражданин г. Самара, ветеран Великой Отечественной войны Николай Фоменко и лауреат Акции «Благородство 2007» Валерий Яковлев.

В составе Совета также работали известные в губернии люди, представители общественных, благотворительных, ветеранских организаций, журналисты и руководители региональных СМИ, эксперты областных министерств и ведомств – Ширван Керимов, Алексей Бородин, Елена Орлова, Ирина Тулгаева, Ольга Кочубей, Дмитрий Сазонов, Юлия Галочкина, среди них немало лауреатов Акции прошлых лет — Михаил Федосеев (1998), Лидия Ерошина(2006), Олег Яковлев (2010), Ольга Король (2010), Вера Глухова (2013), Елена Решетова (2012) и др.

Всего на юбилейной церемонии были награждены 39 лауреатов Список лауреатов в 11 номинациях: «Забота», «Ветераны», «Волонтер», «Люди в погонах» им. А. Сенопальникова, «Усыновление», «Благотворительность в культуре», «Меценат», «Память», «Преодоление» им. Гакиля Сагирова, «Спасение» и «Донор».

Первыми получили заслуженные награды лауреаты в номинации «Усыновление». Три семейные пары из Волжского, Челно-Вершинского и Сергиевского районов уже много лет дарят любовь и заботу детям, которые по разным причинам остались без родителей. У каждого ребенка за плечами непростая судьба, у некоторых тяжелые проблемы со здоровьем. Несмотря ни на что родители не дают унывать ребятне, своим примером и отношением к жизни мотивируют их на успех в любом деле.

В номинации «Забота и милосердие» в этом году есть лауреат, который для организаторов и членов Общественного совета Акции не чужой человек. Евгения Богдан 20 лет является важной струной в благородной мелодии самого доброго проекта Самарской области. Больше четверти века она руководит региональным отделением Всероссийского фонда милосердия и здоровья. За эти годы — десятки благотворительных проектов, десятки тысяч людей, согретых ее душевным теплом, вниманием и заботой. Ее жизнь и есть благородство!

Активно развивающееся сегодня донорское движение объединяет тех, кому небезразлична судьба окружающих. Для некоторых это шанс совершить свой первый большой поступок в жизни, проявить свою гражданскую активность. Сотрудник Самарского ОМОНа Андрей Иванюшин и тольяттинский полицейский Леонид Ступалов, лауреаты в номинации «Донор», являются ярким примером благородного и бескорыстного поступка. Оба они отдали частичку себя ради совсем незнакомых людей, подарили им шанс продолжать жить.

С каждым годом все меньше среди нас остается ветеранов Великой Отечественной войны. Уже единицы кто и сегодня в строю. Тем ценнее ощущение их присутствия среди нас, судьба каждого ветерана – судьба героя. Лауреата номинации «Ветеран» Галину Сущёву зал встречал стоя. В 1942 году она совсем юной девушкой отправилась на фронт разведчицей, а после войны посвятила жизнь медицине. Галине Петровне 93 года, она и сегодня вдохновляет всех на достижение самых высоких целей, учит молодежь любить Родину и преданности выбранному пути. Почетную миссию вручить награды ветеранам выполнил начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Винников.

На ряду с традиционными номинациями в этом году появилась и новая — «Благотворительность в культуре». Эта номинация даёт возможность поблагодарить представителей культуры и искусства, которые не просто занимаются любимым делом, но и посредством своего таланта помогают нуждающимся, организовывая благотворительные концерты, акции, встречи.

Ежегодно лауреатами Акции «Благородство» становятся люди, которые несут службу в армии, силовых и правоохранительных структурах, а номинация для них называется «Люди в погонах». Общее количество лауреатов в этой номинации уже превысило 60 человек. С 2013 года номинация носит имя генерал-лейтенанта Александра Сенопальникова, жизнь которого, безусловно, является образцовой для любого офицера. Одним из лауреатов в этой номинации стала Ольга Шелест, которая, кстати, работала вместе с генералом Сенопальниковым. Она подполковник полиции, в органах внутренних дел 20 лет. Последние годы занимается волонтерской деятельностью. Ведет Интернет-блог, где пишет о детях, которым трудно найти семью — о детях-инвалидах. Благодаря ее публикациям 38 детей с различными заболеваниями уже живут в новых семьях.

Особого внимания заслуживают лауреаты в номинации «Спасение». Очень важно, что большинство спасателей совсем молодые, а порой и юные ребята, ведь у благородства нет возраста. История 14-летнего Николая Русакова, который спас жизни двух взрослых женщин, тонущих в озере, никого не оставила равнодушной. Юноша не смог пройти мимо криков о помощи, хотя и сам не умеет плавать. Кирилл Касарим, в свои 15, тоже настоящий герой. Он спас жизнь друга, шестиклассника Дениса. Катаясь на велосипеде, мальчик упал и повредил артерию, открылось сильное кровотечение. Кирилл не растерялся и до приезда скорой помощи ладонью зажимал рану, тем самым спас другу жизнь.

Самым трогательным и проникновенным моментом церемонии стало выступление Людмилы Чернецовой из села Утевка Нефтегорского района. Она исполнила песню о своем земляке, легендарном художнике Журавлеве, который, несмотря на атрофированные с рождения ноги и руки, осуществил свою мечту — научился рисовать. Зажав в зубах карандаш, он писал необыкновенной красоты иконы, одна из которых хранилась в царской семье.

Самые светлые и восхищающие – истории лауреатов в номинации «Преодоление». С 2015 года она носит имя Гакиля Сагирова, одного из первых героев акции «Благородство». Поэт, художник и журналист, наш земляк Гакиль Сагиров, как и Григорий Журавлев «преодолел» свой недуг, и через необыкновенную силу волю и талант обрел известность. Он прожил интересную достойную жизнь, которая является примером человеческой стойкости и мужества. За всю историю Акции наградами в этой номинации удостоено более 20 человек.

Все лауреаты Акции — обычные люди, для которых творить добро – это естественная необходимость. Их поступки поражают своей искренностью, вызывают желание совершить что-то хорошее, тем самым сделать мир добрее.

В конце торжественной церемонии уже по многолетней традиции на сцену вышли все лауреаты 2017 года и вместе с Народным артистом России Марком Левянтом исполнили песню «И станет мир светлей», которая является гимном Акции.

Благодарим Партнеров Акции «Благородство-2017»: Русфинанс банк, Благотворительный фонд имени Василия Ивановича Сапрунова, Торговый Дом «Волна», Кондитерское объединение «Россия», Самарский Булочно-кондитерский комбинат, Садовый центр «Веры Глуховой», Ротари клуб «Самара», «Фэшн-клуб «DeLora»,

ТРК «Губерния», ТК «Самара ГИС», ТРК «ТЕРРА», ГТРК «Самара», ТРК «СКАТ», журнал «Самара и губерния», «Свежую газету. Культура», Холдинг «Радио-Самара-Максимум»-«Такси FM».

Также благодарим за поддержку: Общественный совет Главного управления МВД РФ по Самарской области, Управление Росгвардии по Самарской области, Общественный совет управления ФСИН РФ по Самарской области, Аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Лигу азербайджанцев Самарской области, галерею «Вавилон», Самарский государственный университет.

