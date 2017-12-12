Памяти товарища

Утро 11 декабря началось в редакции газеты «Жигулевский рабочий» с печального известия. Ушла из жизни Элеонора Ниловна Томазова — наш замечательный коллега, опытный специалист, широкой души человек. Вся её творческая деятельность связана с журналистикой.



Более 30 лет отдала она городской газете, где работала в разных должностях: корреспондент, заведующий отделом, редактор, ответственный секретарь. Элеонора Ниловна передавала свой опыт начинающим, любила общаться с молодёжью. Мы уважали и ценили её, читатели любили за остроту пера, умение ярко и правдиво рассказывать о всех проявлениях жизни.

Энергичная, неравнодушная, многогранная, порой резкая и неудобная в своей борьбе за правое дело. Без таких нельзя газете.

Она любила спорт, много путешествовала. Любила читать, хорошо разбиралась в поэзии. У неё было много друзей. Сама она из Вольска, что на берегу Волги. Окончила университет в Саратове. Волею судеб попала в наш Жигулёвск. Город стал родным. Здесь прошли лучшие годы, выросли сыновья. Городу и горожанам она отдавала всю свою энергию. Трудилась до семидесяти пяти, пока позволяло здоровье.

Мы запомним её принципиальной, задорной, умеющей не прошмыгнуть мимо недостатков, всей душой стремящейся сделать этот мир чуточку лучше.

Наш учитель. Коллега. Интересный собеседник. Стойкий человек. Добрая память останется надолго в сердцах всех, кто знал и любил её.

Проститься с Элеонорой Ниловной Томазовой

можно 12, 13 декабря в специальном зале ритуальной службы «Милосердие»

по адресу: г. Жигулевск, ул. Морквашинская, 30.

Траурная церемония начнётся 13 декабря, в 12 часов,

по этому же адресу.

Коллектив редакции

газеты «Жигулёвский рабочий»

Правление Самарской областной организации Союза журналистов России глубоко скорбит в связи с кончиной Элеоноры Ниловны и выражает соболезнование ее родным и близким.