Подведены итоги творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

12 декабря в зале Самарской публичной библиотеки состоялась церемония награждения победителей ежегодного творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова. В этом году конкурс отметил первый небольшой юбилей.



Конкурс был учрежден в 2013 году Самарской областной организацией Союза журналистов России и Администрацией г. о. Самара в память о легендарном журналисте и писателе, сценаристе, общественном деятеле, Почетном гражданине города Самары Эдуарде Михайловиче Кондратове.

У истоков создания этого конкурса стоял лично Дмитрий Азаров. Будучи тогда главой Самары, он поддержал и другие инициативы по увековечивания памяти нашего известного земляка – присвоение звания Почетный гражданин города и открытие памятной доски.

Эдуард Кондратов – один из лучших собственных корреспондентов газеты «Известия», лауреат Всесоюзных литературных конкурсов, член Союза журналистов и Союза писателей России, автор сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре». Во многом и благодаря Кондратову Самару знают не только во всех уголках России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Конкурс направлен на повышение престижа творческих профессий, а его главной целью является выявление наиболее талантливых авторов, которые рассказывают о нашем родном городе.



За организацию и проведение творческого конкурса Ирина Цветкова получила благодарственное письмо главы региона Дмитрия Азарова, которое вручила его советник Ирина Скупова.



Ирина Цветкова,

председатель Самарской областной организации Союза журналистов России:

«Конкурс имени Эдуарда Кондратова прошёл в пятый раз. Заявок с каждым годом приходит все больше. В это раз отбор был очень жёсткий, ведь присваивается только одна премия в области журналистики и в области литературы, поэтому мы выбирали самые достойные работы. В этом году наши лауреаты — довольно известные люди и не случайно именно они стали победителями. Критерий отбора несколько. Во-первых, Эдуард Кондратов писал много о городе — это тема и стала центральной в выборе победителей — их творчество должно, так или иначе, быть связанно с нашей Самарой. Во-вторых, это, безусловно, профессиональный уровень, потому что Эдуард Михайлович, бесспорно, был профессионалом с большой буквы. Этот критерий самый жёсткий».



Ирина Скупова,

советник главы региона:

«Эдуард Михайлович – человек редкой натуры: солнечный душевный, человек который не имеет злой памяти. Важно, что бы тёплая память о нем сохранилась, ведь люди живут, пока мы о них помним. Ценно, чтобы подобные проекты были в культурной и общественной жизни Самарской области – их нужно поддерживать и Дмитрий Игоревич поддерживает их с душой. Этот конкурс важен для следующих поколений».

По сложившейся традиции в итоговом мероприятии приняли участие журналисты и литераторы, представители городской интеллигенции и студенчества. Ведущие вечера – журналисты Даниил Рыбалко и Ирина Тулгаева.



Началась юбилейная церемония с творчества Булата Окуджавы, любимого автора Эдуарда Кондратова. Анастасия Кнор исполнила песню «Пожелание друзьям».



У каждого, кто пришел на вечер, была возможность вспомнить своего Кондратова. Вместе со всеми журналиста и писателя вспоминала его дочь Лариса.



Журналисты и литераторы читали отрывки из его книги мемуаров «Я помню все». В рамках церемонии состоялось премьерное прочтение стихотворения «Ночные силуэты». Оно нигде не было опубликовано. Его никто и никогда не слышал. Совсем недавно народный артист России Марк Левянт, перебирая свои архивы, нашел его и вспомнил, что Эдуард Михайлович передал ему стихи, чтобы композитор написал к ним музыку.



Кульминацией торжественного вечера стало награждение победителей творческого конкурса 2017 года. Награды лауреаты получили из рук руководителя управления информации и аналитики администрации Самары Елены Рыжковой, председателя областного Союза журналистов Ирины Цветковой и заместителя председателя Самарской писательской организации Дениса Домарева.



В номинации «Журналистика» премии была удостоена Ирина Шабалина, обозреватель отдела «Общество и культура» «Самарской газеты». Награду она получила за серию публикаций «Самарские усадьбы: время возрождения», в которых рассказывается о сохранении старинных усадеб – их ремонте, реставрации старосамарских особняков, с комментариями специалистов и жителей этих зданий.



В номинации «Литература» премия присуждена Виталию Добрусину за серию книг, связанных с историей города Самары. В 2017 году вышли три новые книги Виталия Добрусина: «Культурная элита запасной столицы», «Спасибо за Высоцкого!» и «Свет ГМК».

Каждый лауреат получил памятный Диплом и денежную премию.

Закончился вечер исполнением гимна самарских журналистов, слова к которому написал Эдуард Кондратов еще в конце 90-х, но которые не теряют своей актуальности и сейчас.



Автор фотографий — Сергей Курочкин.