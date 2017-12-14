ФОТОВЫСТАВКА «ТВОРЦЫ»

14 декабря в Доме журналиста открылась выставка «Творцы» самарского фотографа, председателя Фотообъединения областного Союза журналистов России, руководителя фотослужбы газеты «Коммерсантъ-Волга» Юрия Стрельца. За свой проект автор получил стипендию министерства культуры Российской Федерации.

В выставку вошло 40 фотографий, снятых на крупных и малых заводах Самарской области. Без пристального внимания фотообъектива Юрия не остались и масштабные самарские стройки последних лет: стадион «Самара-Арена», строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года, два моста — Фрунзенский и Куйбышевский, а так же два транспортных тоннеля, которые сегодня уже действуют. По мнению фотографа, Машиностроительный завод в Челно-Вершинском районе оказался самым фотогеничным:

«На этом предприятии делают аппараты для дойки коров и коз — он чуть ли не единственный в России. Оказалось, что это совершенно уникальное предприятие, где работают удивительные люди».

Название выставки «Творцы» автор выбрал не случайно. Ассоциации с этим словом у людей обычно другие, но фотограф считает, что люди работающие на заводах и стройках тоже творцы. Ведь Юрий Стрелец знает, что значит создавать что-то своими руками — он сам когда-то работал сварщиком.

В советское время фотографии на производственную тему регулярно встречались в печати. Сегодня, к сожалению, этой тематики фотографы касаются редко.

«Эта тема возвращает нас к нашему детству, когда на первых полосах газет крупным планом печатали фото трудящихся. Сейчас это должно быть так же актуально», — сказал журналист Валерий Иванов.

Самым сложным было делать снимки на стройках, признаётся фотограф. Так, например, чтобы снять процесс взведение моста, нужно взобраться на большую высоту и удержаться на ней с фотоаппаратом. Было не просто и в шахте Фрунзенского моста: она очень глубокая и наполнена водой со льдом — там родилась одна из самых экстремальных фотографий. Это съемка была самой продолжительной — пять с половиной часов.

«Юрий один из немногих самарских фотографов, кто участвует в конкурсах и выставках. Я благодарен ему за это, ведь фотограф такого уровня должен демонстрировать свои работы», — Михаил Мусорин, председатель областного отделения Союза фотохудожников России.