Как снимать футбол?!

20 декабря Юрий Стрелец провел творческую встречу со студентами кафедры теории и истории журналистики Самарского университета. Знаменитый самарский фотограф на примере своих работ показал, как спортивная тематика может раскрываться в фотожурналистике.

Для начинающих журналистов этот мастер-класс оказался особенно полезным, ведь впереди Чемпионат мира по футболу 2018 и студенческие СМИ заинтересованы в том, чтобы достойно осветить такое значимое для Самары событие.

Юрий Стрелец продемонстрировал первокурсникам несколько своих фотоподборок, сделанных в период с 1998 года по настоящее время. Фотографу удалось раскрыть спортивную жизнь с неожиданных ракурсов и запечатлеть ее удивительные мгновения. Например, серия «Бокс по ту сторону забора» демонстрирует, как занимаются спортом заключенные: в одном помещении находятся и столовая, и боксерский ринг, поэтому на переднем плане большинства фотографий – бойцы, а на фоне – обедающие зрители в тюремной форме. Есть фотографии, представляющие и другую, «нежную» сторону спорта: на снимке из подборки «Геометрия баскетбола» женщина, только недавно вернувшаяся в большой спорт после рождения ребенка, в перерыве между тренировками кормит малыша грудью.



«Всех интересуют звезды», – говорит гость и объясняет, почему на его работах часто можно найти всемирно известных спортсменов, среди которых — Роналду, Пепе, Санчес и др. Фотографии передают эмоции знаменитостей в соревновательные моменты, и это, безусловно, цепляет глаз аудитории. Но, как признался Юрий Стрелец, для него важно передать спортивный дух: маленький футболист в товарищеском матче или легенда советского футбола, чемпионка мира по синхронному плаванию или австралийский легионер – все они вызывают восхищение у зрителя потому, что такими их видит и показывает нам художник.

Информация кафедры теории и истории журналистики Самарского университета