27 декабря в Доме журналиста состоится открытие юбилейной выставки

самарского фотографа,руководителя фотослужбы газеты «Коммерсантъ-Волга»,

председателя Фотообъединения областного Союза журналистов и члена Союза фотохудожников России

Юрия Стрельца .

Начало в 12.30.

«Фотография, как жизнь»

(6:0)

На выставке представлено почти полсотни фотографий снятые автором за последние 30 лет.

Юрий Стрелец: «За это время произошли разительные перемены в жизни и фотографии. Прогремели войны и путчи, исчезла страна, в которой я родился и появилась новая-старая, в которой мы все теперь живем и работаем. Практически исчезла пленка и мокрый фотографический процесс. На смену пришла всемогущая «великая» и «ужасная» цифра. Сейчас даже экономика стала цифровой. Исчезла газета, в которой я отработал 25 лет, а я все также продолжаю заниматься документальной фотографией и фотожурналистикой».

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в мероприятии!

Аккредитация по тел:

332-68-39

Танзиля Аглиулина