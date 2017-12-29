Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!

Приглашаем познакомиться с историями лауреатов Акции «Благородство 2017».

ТРК «Губерния» 6 января 2018 г., 10.30.

ТК «Самара-ГИС» 30 декабря 2017 г., 10.25.

5 декабря в Самаре состоялась церемония награждения лауреатов XX Акции «Благородство».

Мы благодарны телерадиокомпании «Губерния» за то, что они вели запись юбилейного мероприятия. Всего на церемонии были награждены 39 лауреатов в 11 номинациях: «Забота», «Ветераны», «Волонтер», «Люди в погонах» им. А. Сенопальникова, «Усыновление», «Благотворительность в культуре», «Меценат», «Память», «Преодоление» им. Гакиля Сагирова, «Спасение» и «Донор». Их поступки — пример истинного бескорыстия, мужества и человечности.

Предлагаем всем жителям города и области познакомиться с историями настоящих героев – лауреатов акции «Благородство», посмотрев запись юбилейной церемонии.

Союз журналистов