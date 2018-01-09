С неба никогда ничего не падает

В нашем городе скоро пройдёт Чемпионат мира по футболу, долгожданное событие для многих и многих самарцев. Анна Шаймарданова – одна из тех, кто помогает этому празднику состояться. О том, как пройти путь от большой мечты к большому спорту, рассказывает успешный спортивный журналист, руководитель проекта коммуникаций «Дирекции-2018» и просто яркая и обаятельная выпускница ШМЖ-2008.

- Анна! Официально ваша должность звучит длинно и пафосно: руководитель проекта коммуникаций АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу» Правительства Самарской области. Но что входит в ваши обязанности?

- Это звучит громче, чем есть на самом деле. В целом за Чемпионат отвечает FIFA, а в России — Оргкомитет «Россия-2018». В каждом городе-участнике проведения – своя структура, отвечающая за организацию. При министерстве спорта Самарской области и создана «Дирекция-2018». Моё основное направление – взаимодействие со СМИ, в том числе с иностранными, так как я владею английским и немного французским. Знание английского, кстати, помогло мне оказаться на этой должности. Мне предложили выполнить задание: большой и скучный текст о подготовке Самарской области к Чемпионату мира нужно было преобразовать в пресс-релиз и перевести на английский язык. Была конкуренция, рассматривалось очень много работ, но мою посчитали самой достойной. С тех пор я руководитель проекта коммуникаций. Мы делаем много вещей: договариваемся по поводу пресс-релизов и пишем их, участвуем в подготовке спикеров и организуем пресс-туры, согласовываем вопросы журналистов, — то есть обеспечиваем информационную открытость подготовки, а затем и проведения Чемпионата в нашем городе.

— Несмотря на молодой возраст, вы успели многого достичь в профессии. Как вам это удаётся?

— Мне просто повезло. Весной 2015 года, когда пригласили на мою сегодняшнюю должность, меня уже знали как спортивного журналиста. Еще с 10 класса я хотела писать о спорте. Первое, что я сделала десять лет назад, — пришла в Школу Молодого журналиста. Мне тогда очень помогли занятия. У нас не было таких возможностей публиковаться в Интернете, как сегодня. О канале на Ютубе или группе ВКонтакте никто не мог говорить как о СМИ. Мы шли на радио, в газеты, чтобы попробовать свои силы. После школы поступила в Педагогический университет на отделение журналистики, и уже на 2-м курсе начала работать в «Самарской газете» и писать о культуре. Задания были разные: и маленькие, и серьезные. Когда в 19 лет дают целый разворот в газете, чувствуешь себя настоящим профи. На третьем курсе я пошла на практику в «Самарское обозрение» и писала уже только о спорте. А получив диплом, стала работать в «Волжской коммуне».

— Со студенческой скамьи – и сразу в главную областную газету?

— Я успела поработать в парочке газет. Окончила университет и думала, что же мне делать дальше. Я уже почти «звезда», а с неба ничего не падает. С неба никогда ничего не падает, за редким исключением. Так получилось, что я была на задании, сидела на стадионе, и тут ко мне подходит редактор отдела спорта газеты «Волжская коммуна» Андрей Бабешкин и говорит: «Аня, нам нужен журналист». Так начался новый поворот в моей карьере. И это была отличная школа. В «Волжской коммуне» я получила прекрасную газетную практику, писала тексты, предлагала темы, согласовывала заголовки. У меня всегда было классическое представление о журналистике, я хотела работать именно в печатном СМИ. Это непередаваемое ощущение — держать в руках свежий номер газеты, который помогала составлять только вчера.

— Анна, вам довелось писать о спорте и в областной газете, и в специализированном спортивном издании «Советский спорт». Есть разница?

– Специфика, действительно, есть. В случае с «Волжской коммуной» нужно понимать, что это официальный печатный орган правительства Самарской области, поэтому газета обязана писать о работе правительства. Хотя любое другое издание так же будет посвящать половину газетной площади тому, кто их финансирует. Тем не менее, «Волжская коммуна» достаточно объективна. И если «Крылья Советов», например, играют плохо, то в газете так и напишут, несмотря на то, что «Крылья» получают деньги из бюджета области. Другое дело, что большинство спортивных газет, не на региональном уровне, а на федеральном или международном, стараются брать на работу журналистов, которые специализируются в определённой области. Это делается для того, чтобы их тексты были более профессиональными и были посвящены спортивному соревнованию целиком. В «Волжской коммуне» важно написать про соревнования, как про событие в жизни города. То есть и про болельщиков, и про финансы и даже про то, как тренер посмотрел на журналистов после игры. Общественно-политические издания охватывают спортивные мероприятия, как правило, гораздо шире, но более поверхностно.

— Были ли моменты, когда у вас что-то не получалось и хотелось всё бросить?

— Бросить не хотелось никогда. Я работаю журналистом 8 лет и делала много ошибок. Например, моё первое интервью. Его попросили сделать портретом, то есть представить человека наиболее полно. У меня было подготовлено семь вопросов, на которые именитый спортсмен ответил за семь минут. Также, к сожалению, на первых порах часто сталкивалась с жестокостью и насмешками со стороны коллег.

— За что?

— Например, когда я чего-то не понимала и хотела уточнить, могли одёрнуть: «Это любому дураку ясно!» Но я усвоила уже, что нет глупых вопросов. Глупость – не задать вопрос и не узнать ответ. Впрочем, настоящие профессионалы, с которыми мне повезло работать, всегда были открыты и дружелюбны. Злорадствует посредственность.

— В одном из интервью вы говорили, что не прочь куда-нибудь уехать. Куда и почему?

— Это никак не связано с профессиональной деятельностью. До сих пор не знаю, что будет со мной после Чемпионата мира. Я два раза надолго уезжала заграницу: в 2011 году — волонтером в Турцию, работала вожатой в лагере, а после окончания института осуществила мечту всей своей жизни — полетела в Англию учить английский язык. Это самое большое моё достижение, деньги я копила сама. Сколько себя помню, всегда мечтала побывать в Англии. Учила язык в институте и самостоятельно. Сначала мне говорили, что я никогда его не выучу, у меня ничего не получится. Но я полюбила футбол и журналистику, и мне стало интересно читать интервью в оригинале, смотреть матчи. И я это сделала! Мне всегда хотелось попробовать где-то еще пожить, но у меня есть опасения, что как журналист, в той же Англии, я не буду востребована. Я считаю, что мир прекрасен, Самара прекрасна, наш город не уступает никакому городу России. Моё желание было связано не с тем, что в Самаре плохо, а с тем, что ещё много где хорошо.

— А знание английского для журналиста — дополнительный бонус или всё же обязательное требование?

— Обязательного в нашей жизни нет ничего, но я считаю, что сегодня журналисту без английского языка просто никуда. Знание иностранного обогащает и твой родной язык. Когда ты учишь второй язык, ты больше анализируешь структуру предложения, сравниваешь два языка и больше читаешь.

— Вы не расстаетесь с камерой: не только пишете, но и снимаете фоторепортажи. Это хобби?

— Я считаю, что делаю это непрофессионально. Этим я никогда не зарабатывала. Просто всегда любила фотографировать. Иногда это помогает в экстренных ситуациях, когда нет фотографа.

Например, в «Самарской газете» журналистов на задание отправляли со словами: «Если сможешь, сними там что-нибудь». Когда я начинала, у меня был самый обычный цифровой фотоаппарат, даже не зеркалка. Для себя я фотографировала всегда, потом начала фотографировать для газет и накопила на зеркальный фотоаппарат.

— И всё же — почему именно футбол?

— Всё началось с того, что я очень любила гулять со своим лучшим другом, мы с ним поочерёдно играли, то в футбол, то в Барби. Но летом был только мяч во дворе. И дома я всегда смотрела матчи сборных вместе со своими родителями. В деревне у бабушки, где даже не всегда ловило радио, после матча «Крыльев» звонили родственникам в город и узнавали счёт. А в 13 лет в лагере мальчик подарил мне на память футболку с надписью — Фрэнк Лэмпард. Я, конечно, поинтересовалась и узнала, что это легенда английского клуба «Челси». И в то же лето посмотрела матч «Челси» — я была в восторге. Вот тогда в мою жизнь и вошёл настоящий футбол. Я начала смотреть матчи разных команд и следить за футбольными событиями. До сих пор увлекаюсь этим спортом и сама люблю иногда поиграть.

— У нас принято ругать российский футбол. А если в одно время будет игра «наших» и иностранной команды, какую игру предпочтёте смотреть?

— Смотря, какой иностранный футбол. Мне нравится чемпионат Англии, любимая команда — это «Челси». Благодаря их играм я сейчас сижу здесь. Но если будут показывать матч «Зенит/Спартак» и параллельно — «Реал/Барселона», я честно скажу, что испанцы круче, но посмотрю «наших», потому что с учетом моей работы мне важнее посмотреть этот матч.

Но «Крылья советов» номер один всегда!

Беседу записали Анна Миненкова, Леонид Мурзаков, Ольга Ширкина, Анастасия Федосеева, Александра Крюкова, Екатерина Тишина