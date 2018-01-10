Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 11 января 2018 г.

Начало в 11:00

Место проведения — Дом журналиста Тема:

«Итоги деятельности областного Управления Росгвардии за 2017год» Участники:



1.– начальник Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции;2.– заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы, полковник полиции.



На пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:

— завершение построения территориального управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ;

— работа по обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризма и организованной преступности;

— охрана государственных объектов и имущества граждан, контроль за частной охранной деятельностью и оборотом оружия;

— взаимодействие с другими правоохранительными ведомствами при выполнении служебно-боевых задач по охране общественного порядка и общественной безопасности.

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Володина Елена