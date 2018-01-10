Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 11 января 2018 г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«Итоги деятельности областного Управления Росгвардии за 2017год»
Участники:
1. Эсауленко Александр Владимирович – начальник Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции;
2. Сазонов Дмитрий Викторович – заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы, полковник полиции.
На пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:
— завершение построения территориального управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ;
— работа по обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризма и организованной преступности;
— охрана государственных объектов и имущества граждан, контроль за частной охранной деятельностью и оборотом оружия;
— взаимодействие с другими правоохранительными ведомствами при выполнении служебно-боевых задач по охране общественного порядка и общественной безопасности.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Володина Елена