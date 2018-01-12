Поздравление с профессиональным праздником

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с Днем российской печати!

Трудно найти профессию более многогранную, чем журналист. Вы помогаете жителям губернии лучше ориентироваться в ежедневном потоке новостей. К вашему мнению прислушиваются, от Вас ждут объективной информации.

Так будем прямы и честны с нашими читателями, слушателями, телезрителями! Будем преданы своему делу, своей профессии! Будем азартны и талантливы, как лучшие из наших предшественников!

Желаю с честью и достоинством продолжать идти по избранному пути. Внести свой достойный вклад в благополучие и процветание нашего родного Самарского края!

Успехов! Успехов! Успехов!

Ирина Цветкова,

секретарь Союза журналистов России,

председатель областного Союза журналистов