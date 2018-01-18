Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 19 января 2018 г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«Диалог культур. Новые перспективы развития»
Информационный повод:
Проведение в Самаре мероприятий в год литературы и языков России и Франции
Участники:
1. Вершинин Игорь Владимирович – президент Альянс Франсез Самара;
2. Пьер Мансини – директор Альянс Франсез Самара;
3. Гареева Юлия Викторовна — заместитель директора по развитию культурных и образовательных проектов Альянс Франсез Самара.
В рамках пресс-конференции планируется рассказать о ежегодном фестивале Франкофонии и других ближайших событиях в рамках перекрестного года литературы и языков Россия-Франция.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Володина Елена