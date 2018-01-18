Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 19 января 2018 г.

Начало в 11:00

Место проведения — Дом журналиста Тема:

«Диалог культур. Новые перспективы развития» Информационный повод:

Проведение в Самаре мероприятий в год литературы и языков России и Франции Участники:

1. Вершинин Игорь Владимирович – президент Альянс Франсез Самара;

2. Пьер Мансини – директор Альянс Франсез Самара;

3. Гареева Юлия Викторовна — заместитель директора по развитию культурных и образовательных проектов Альянс Франсез Самара.

В рамках пресс-конференции планируется рассказать о ежегодном фестивале Франкофонии и других ближайших событиях в рамках перекрестного года литературы и языков Россия-Франция.

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Володина Елена