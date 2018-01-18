анонсы пресс-центра, Пресс-конференция

«Диалог культур. Новые перспективы развития»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 19 января 2018 г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста

Тема:
«Диалог культур. Новые перспективы развития»

Информационный повод:
Проведение в Самаре мероприятий в год литературы и языков России и Франции

Участники:

1. Вершинин Игорь Владимирович – президент Альянс Франсез Самара;
2. Пьер Мансини – директор Альянс Франсез Самара;
3. Гареева Юлия Викторовна — заместитель директора по развитию культурных и образовательных проектов Альянс Франсез Самара.

В рамках пресс-конференции планируется рассказать о ежегодном фестивале Франкофонии и других ближайших событиях в рамках перекрестного года литературы и языков Россия-Франция.

Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Володина Елена