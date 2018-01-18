Журналисты получили награды

17 января в отеле «Ренессанс» прошел торжественный вечер, посвященный Дню российской печати, в рамках которого были подведены итоги XIX ежегодного конкурса «Золотое перо губернии», вручены премии VI Областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и премии областного Союза журналистов

В церемонии принял участие глава региона Дмитрий Азаров.