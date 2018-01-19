Диалог культур. Новые перспективы развития

19 января в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная перекрестному году языков и литературы Россия-Франция.

На протяжении многих лет Россию и Францию связывает взаимный культурный интерес.

«Сейчас эту культурную связь между странами поддерживают организации Альянс Франсез. Самарский Альянс Франсез — это первый Альянс Франсез в России, который был открыт летом 2001 года лично президентом Франции Жаном Шираком. И все эти годы наша организация предлагает языковые курсы для взрослых и детей, консультанции об образовании и работе во Франции и многое другое», — отметил президент Альянс Франсез Самара Игорь Вершинин.

На встрече Игорь Владимирович официально представил журналистам нового директора самарского Альянс Франсез — Пьера Мансини. Он француз русского происхождения, который приехал в Самару всего месяц назад. И за это небольшое время уже успел освоиться и продумать концепцию мероприятий на предстоящий год.

«Идеей и дивизом этого года для Альянс Франсез стала фраза — «Кроме того я говорю по-французски». Сегодня около 274 млн. людей говорят на французском и эта цифра будет значительно увеличиваться, поскольку предвидится, что к 2050 году их количество возрастет до 700 млн. человек. Поэтому наш Альянс Франсез должен стать связующим звеном между Самарой и Францией, помогать людям выучить язык, давать возможность пройти различные стажировки, принимать участие в волонтерских проектах. И для этого мы разрабатываем целую программу мероприятий, ориентированную на людей всех возрастных категорий», — подчеркнул Пьер Мансини.

Ближайшим событием станет День открытых дверей, который пройдет уже 22 января в офисе Альянс Франсез Самара (ул.Высоцкого, 10, 2-ой этаж), а в марте начнется фестиваль Франкофонии, в рамках которого пройдут лингвистические конкурсы, встречи с франкофонами и показы французских фильмов на языке оригинала. Подробную информацию можно найти на сайте www.afrus.ru/samara