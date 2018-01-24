Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 25 января 2018 год

Начало в 12:00

Место проведения — Дом журналиста(ул. Самарская, 179) Тема:

«Самарские водители стали аккуратнее»



Информационный повод:

Итоги деятельности областной Госавтоинспекции за 2017 год Участник:

1. Антонов Игорь Анатольевич — начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области.

В рамках пресс-конференции планируется рассказать о состоянии аварийности и обеспечении безопасности дорожного движения на территории Самарской области в 2017 году.

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Володина Елена