анонсы пресс-центра

Самарские водители стали аккуратнее

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 25 января 2018 год
Начало в 12:00
Место проведения — Дом журналиста(ул. Самарская, 179)

Тема:
«Самарские водители стали аккуратнее»

Информационный повод:
Итоги деятельности областной Госавтоинспекции за 2017 год

Участник:

1. Антонов Игорь Анатольевич — начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области.

В рамках пресс-конференции планируется рассказать о состоянии аварийности и обеспечении безопасности дорожного движения на территории Самарской области в 2017 году.

Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Володина Елена