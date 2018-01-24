Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 25 января 2018 год
Начало в 12:00
Место проведения — Дом журналиста(ул. Самарская, 179)
Тема:
«Самарские водители стали аккуратнее»
Информационный повод:
Итоги деятельности областной Госавтоинспекции за 2017 год
Участник:
1. Антонов Игорь Анатольевич — начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области.
В рамках пресс-конференции планируется рассказать о состоянии аварийности и обеспечении безопасности дорожного движения на территории Самарской области в 2017 году.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Володина Елена