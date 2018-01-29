Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 30 января 2018 г.
Начало в 12:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«100 лет на страже государства»
Информационный повод:
Пограничным войскам Российской Федерации 100 лет
Участники:
1. Ячменёв Владимир Викторович — Председатель общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области», руководитель Секции пограничников в Совете ветеранов УФСБ России по Самарской области;
2. Васильев Андрей Иванович — первый заместитель Председателя общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области»;
3. Замараев Николай Николаевич — командир отряда пограничного контроля «Поволжье» (1995-1999г.г.);
4. Кромин Александр Петрович — главный специалист Департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Администрации Губернатора Самарской области;
5. Отец Никита (Степанов) — руководитель отдела по взаимоотношению с Вооруженными силами и правоохранительными органами Самарской Епархии.
В рамках пресс-конференции планируется рассказать о предстоящих мероприятиях, посвященных юбилею образования Пограничных войск Российской Федерации, а также представить проект скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений».
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Володина Елена