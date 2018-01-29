Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 30 января 2018 г.

Начало в 12:00

Место проведения — Дом журналиста Тема:

«100 лет на страже государства»

Информационный повод:

Пограничным войскам Российской Федерации 100 лет Участники:

1. Ячменёв Владимир Викторович — Председатель общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области», руководитель Секции пограничников в Совете ветеранов УФСБ России по Самарской области;

2. Васильев Андрей Иванович — первый заместитель Председателя общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области»;

3. Замараев Николай Николаевич — командир отряда пограничного контроля «Поволжье» (1995-1999г.г.);

4. Кромин Александр Петрович — главный специалист Департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Администрации Губернатора Самарской области;

5. Отец Никита (Степанов) — руководитель отдела по взаимоотношению с Вооруженными силами и правоохранительными органами Самарской Епархии.

В рамках пресс-конференции планируется рассказать о предстоящих мероприятиях, посвященных юбилею образования Пограничных войск Российской Федерации, а также представить проект скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений».

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Володина Елена