анонсы пресс-центра

100 лет на страже государства

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 30 января 2018 г.
Начало в 12:00
Место проведения — Дом журналиста

Тема:
«100 лет на страже государства»


Информационный повод:
Пограничным войскам Российской Федерации 100 лет

Участники:

1. Ячменёв Владимир Викторович — Председатель общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области», руководитель Секции пограничников в Совете ветеранов УФСБ России по Самарской области;
2. Васильев Андрей Иванович — первый заместитель Председателя общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области»;
3. Замараев Николай Николаевич — командир отряда пограничного контроля «Поволжье» (1995-1999г.г.);
4. Кромин Александр Петрович — главный специалист Департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Администрации Губернатора Самарской области;
5. Отец Никита (Степанов) — руководитель отдела по взаимоотношению с Вооруженными силами и правоохранительными органами Самарской Епархии.

В рамках пресс-конференции планируется рассказать о предстоящих мероприятиях, посвященных юбилею образования Пограничных войск Российской Федерации, а также представить проект скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений».

Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Володина Елена