Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 1 февраля 2018г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста(ул. Самарская, 179)
Тема:
«Развитие конкуренции. От плана к действию»
Информационный повод:
Подведение итогов работы Самарского УФАС России за 2017 год
Участник:
1. Пак Леонид Львович — руководитель Самарского УФАС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса.
В рамках пресс-конференции планируется: разъяснить основные положения Национального плана по развитию конкуренции, осветить результаты работы ведомства за прошлый год и обозначить план работы на 2018 год.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Володина Елена