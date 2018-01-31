Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 1 февраля 2018г.

Начало в 11:00

Место проведения — Дом журналиста(ул. Самарская, 179) Тема:

«Развитие конкуренции. От плана к действию» Информационный повод:

Подведение итогов работы Самарского УФАС России за 2017 год Участник:

1. Пак Леонид Львович — руководитель Самарского УФАС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса.

В рамках пресс-конференции планируется: разъяснить основные положения Национального плана по развитию конкуренции, осветить результаты работы ведомства за прошлый год и обозначить план работы на 2018 год.

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Володина Елена