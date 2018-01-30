100 лет на страже государства

30 января в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная 100-летию Пограничных войск Российской Федерации.

Служба в пограничных войсках одна из самых сложных, ведь именно этот род войск является настоящим щитом государства. Сколько бы ни проходило времени, как бы не менялась политика страны, пограничная служба всегда была и будет актуальна.

Самарская область — малая Родина десятков тысяч пограничников, в том числе и одних из первых Героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны красноармейцев-пограничников Ивана Бузыцкова и Ивана Анкудинова. Сейчас их именами названы две школы нашего региона.

28 мая будет отмечаться 100-летие со дня образования Пограничной охраны Российской Федерации — настоящий праздник для всех служащих, ветеранов и воинов запаса пограничных войск. Центральным событием станет мероприятие на площади Славы, где пройдет концерт с выступлениями творческих коллективов, будет организована выставка оружия и военной техники, полевая кухня и многое другое.

Как рассказал председатель общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области», руководитель Секции пограничников в областном Совете ветеранов УФСБ России Владимир Ячменёв, также в рамках юбилея планируется целый ряд мероприятий патриотической направленности. Среди них — спортивные турниры по баскетболу и футболу за Кубок «100-летия Пограничной охраны Российской Федерации», конкурсы на лучшие рисунок и поделку для детей от 6 до 18 лет, конкурс на лучшую исследовательскую работу «Ветеран-пограничник живет рядом» и др.

Знаковым событием юбилейного года станет установка скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений» в парке Победы. Ее автор — архитектор, в прошлом пограничник, Иван Мельников. Сейчас проходит сбор средств на создание и установку данной скульптуры, подробную информацию можно найти по ссылке http://sonko.samregion.ru/news/catalog/4536 .

«Как раз сегодня состоялся совет по вопросам развития ветеранского движения при Губернаторе Самарской области, на котором обсуждались и мероприятия, посвященные юбилею пограничных войск. Вопрос, касающийся памятника тоже находится в зоне внимания, разрабатывается решение, которое позволит поддержать эту ветеранскую организацию и ее мероприятия. Поддерживать будем, возможно, через выделение субсидий СОНКО», — отметил главный консультант Департамента по связям с общественностью Администрации Губернатора Самарской области Александр Кромин.