Равнение на профессионалов

Учащиеся Школы Молодого Журналиста побывали в редакции «Волжской коммуны». Познакомились с историей ведущего самарского печатного издания и с теми, кто делает газету сегодня. Узнали, как работается журналистам, что они думают о нынешнем состоянии журналистики и печатной в первую очередь.

Как пройти в «Волжскую коммуну»

Екатерина Тишина

Просторный офис. Практически всю его площадь по периметру занимают столы. За многими сидят люди и, не отрываясь от мониторов, что-то быстро печатают на компьютере. Только и слышны уверенные стуки пальцев по клавишам. Столы, за которыми сидят трудяги, завалены бумагами, газетами и журналами. Наверное, и минуты свободной нет разобрать эти горы. Таким мы увидели обычный рабочий день редакции газеты «Волжская коммуна», куда пришли на экскурсию.

За большим круглым столом в центре зала нас уже ждёт Ирина Анатольевна Лукьянова, главный редактор газеты. За этим столом проходят ежедневные планёрки, во время которых формируется очередной номер газеты, решаются оперативные вопросы: кто куда едет, о чём пишет. Сейчас на столе разложены экземпляры свежего номера «Волжской коммуны», которые мы принялись рассматривать. Кто-то внимательно изучает газету, обращает внимание на вёрстку и заголовки, а кто-то быстро пролистывает страницы, чтобы посмотреть, о чём написали в последнем номере.

Между тем Ирина Анатольевна знакомит нас со старейшим печатным изданием Самарской области. Мы узнаём много интересных фактов о «Волжской Коммуне». Например, что газета печатается с 1907 года, и некоторые выпуски начала 20-го века сохранились в архивах редакции. Сегодня «Волжская Коммуна» — единственное официальное печатное издание правительства Самарской области и выпускается 4 раза в неделю.

В редакции порядка 70 сотрудников, и большая часть – как раз те, кто добывает информацию и заполняет текстами и фотографиями газетные страницы. Но, несмотря на солидный штат, работать всем приходится интенсивно. Мы с Ириной Анатольевной даже провели математические вычисления, чтобы узнать, сколько материалов каждый журналист должен написать в номер. Посчитали строки в полосе, количество полос и, в среднем, количество публикаций на каждую, поделили на репортёров… Получилось — не менее двух-трёх. В неделю выходит 64 полосы «Волжской коммуны», и в них примерно 5-6 публикаций одного автора. А ведь журналисту нужно успеть побывать на месте события, собрать комментарии и обработать информацию. «Да уж, работа нелёгкая», — подумала я.

К нашему разговору подключаются Армен Арутюнов, руководитель отдела «Культура и стиль», и Виктория Богачёва, заместитель главного редактора. Они отвечают на наши вопросы, рассказывают, сложно ли быть журналистом, какими качествами нужно обладать и легко ли новичку прижиться на новом месте. Ведь одно дело – писать для студенческой газеты, и совсем другое – для печатного издания областного правительства. Даже если начинающий журналист захочет отнести в редакцию свой материал, требования к нему будут строгие. Это нам подтверждает и Максим Ромашов, руководитель отдела «Власть и политика», который также принял участие в дискуссии. Делаем вывод: прийти просто так, «с улицы», и опубликоваться в «Волжской коммуне» – не реально. Разве что принесёшь сенсационный эксклюзив.

Ирина Анатольевна, прежде чем прийти в «Волжскую коммуну» главным редактором, немало потрудилась корреспондентом в самых разных печатных изданиях Самары, начиная с молодёжки – «Волжского комсомольца». Вела на телеканале «СКАТ» общественно-политическую программу «Эксперт-студия» и развлекательную «Ваше утро», была редактором «Самарской газеты» и «Самарского советника», газеты «Аргументы и Факты-Самара». Вот сколько нужно пройти, чтобы тебе доверили возглавлять главную газету области.

После долгого общения с редактором группа юных журналистов перемещается к рабочему месту Армена Арутюнова. В офисе легко распознать, где кто сидит. Например, у Андрея Бабешкина, редактора отдела «Спорт», на столе стоит статуэтка с мячом и рядом, на стене, — медали. Мы быстро догадались, где рабочее место Армена Робертовича, известного знатока архитектуры, – над его столом висит картинка с изображением особняка Курлиной.

Нас знакомят с уникальной автоматизированной системой, в которой работают как с газетными текстами, так и с новостями для сайта. В любой момент можно посмотреть, в каком состоянии находится номер, какова степень готовности каждого материала, прочитал ли его редактор, проверил ли корректор. Редактору удобно контролировать ход работы над выпуском, журналист видит макет и сколько ему нужно написать на полосу.

Пока разбирались с макетами, не заметили, как быстро пролетело время. Напоследок расходимся по разным углам редакции, чтобы осмотреть всё вокруг – когда ещё сможем здесь побывать! И делаем общую фотографию на память.

Уже в автобусе обмениваемся впечатлениями после экскурсии. Кто-то пребывает в восторге, а кто-то задумался о своём будущем. Главное, что это событие надолго запомнится каждому из нас, особенно, если свяжем свою жизнь с журналистикой.



Ремесло плюс вдохновение

Анна Миненкова



В редакцию «Волжской коммуны» мы попали в редкие минуты «штиля»: свежий номер лежит на столе, до выпуска очередного ещё три дня. Большинство журналистов – «в полях», т.е. на поисках новых тем. На местах те, кто уже определился и отписывается или договаривается об интервью и встречах. Вот и у главного редактора Ирины Лукьяновой выдалась свободная минутка пообщаться с учащимися Школы Молодого Журналиста. Не каждому школьнику открываются двери одного из «топовых» самарских изданий – мы с интересом окунулись в будущую профессию.

За полтора часа, проведённые в «Волжской коммуне», мы узнали много любопытного о редакционной кухне и получили ответы на терзавшие нас вопросы.

Да, журналистикой можно зарабатывать. Но нужно быть готовым работать 24 часа в сутки. Главный редактор убеждена: журналистика – это в первую очередь ремесло. Чтобы его освоить, мало «корочки» об окончании журфака, нужна практика. Опыт приходит к тем, кто пашет, то есть, — пишет.

Не меньше, чем зарплата, нас волнует, будут ли газетчики востребованы лет через пять, десять, двадцать. Ирина Лукьянова успокоила: «Интернет не вытеснит газеты, как в своё время телевидение не погубило театр». Не верят в исчезновение своей профессии и другие журналисты.

«Нас блогеры в гроб не загонят!»

Так сказал редактор отдела политики Дмитрий Копалиани на счёт пользователей сети, которые пытаются приравнять себя к СМИ. В сообществе журналистов дискуссии по поводу исчезновения профессии ведутся со времён появления телевидения. Последние лет десять, с началом эпохи интернета, проблема стала ещё актуальнее. Но в мире появилась и другая тенденция. Печатные средства массовой информации перестали стремительно умирать, они обрели свою нишу. Оказалось, что у обширной категории людей есть потребность держать в руках свежую газету. Журналисты «Волжской коммуны» против мифа о том, что газеты читают люди «за 50».

«Зайдите в модную кофейню, в которой посетителям предлагаются для чтения «Волжская коммуна» или «Самарское обозрение». Я иногда захожу, а газет нет. Они разобраны, их читают. Хотя все могут залезть в интернет и прочитать те же новости в ленте», — говорит редактор отдела культуры Армен Арутюнов. — Бумажная печать – это совсем другой жанр».

Другой жанр

У главного редактора Ирины Лукьяновой есть чёткая позиция по поводу предназначения газеты. Она должна нести читателям объективную, проверенную информацию. Журналистскую деятельность регулирует Закон – журналист отвечает за каждое своё слово. За интернетом уследить невозможно. Человек, который выкладывает информацию в сеть, ничем не связан. «Ни одна соцсеть не может гарантировать читателям, что они не столкнутся там с фальшивкой», — прокомментировала Ирина Лукьянова.

«Блогер — не профессионал, — соглашается Дмитрий Копалиани. — Он не умеет подавать информацию, отыскивать и обрабатывать. Он – шоумен. Блогеры СМИ не угрожают».

Молодые журналисты сделали вывод: газеты не собираются вымирать как мамонты, а значит, печать будет востребована.

Разрушаем стереотипы

Посещение редакции разрушило наши представления об офисной работе.

Внимание привлекают чашки на столах. Одна, ещё одна… Количество кружек в редакции явно превосходит число журналистов. Кого-то бодрит кофе, а у других стоит зелёный чай. У одних на столе найдёшь лишь пару авторучек, у кого-то можно открывать бумагоперерабатывающий завод.

Рабочее место Армена Арутюнова обозначено табличкой: «Редактор отдела культуры. Сам танцую. Сам пою. Сам билеты продаю». На столе возле компьютера лежат большие чёрные наушники. Первая мысль: редактор отдела культуры привык писать под сопровождение любимых композиций. Но тут же понимаешь: наушники нужны, чтобы «отгородиться» от офисного шума. Редакция — творческое пространство, где должны уживаться люди, работающие в разных направлениях: репортёры и обозреватели, фотографы и дизайнеры. У каждого своя специфика и свой ритм работы. Но непременный атрибут рабочего места – компьютер.

Все компьютеры связаны информационной системой, позволяющей следить за процессом создания газеты. Армен Арутюнов продемонстрировал нам, как это работает: страница за страницей листает на экране макет номера. Можно увидеть, как текст расположится на полосе, какие фотографии его иллюстрируют. Разными цветами выделяется степень готовности материала: красный — редактор ещё не прочитал статью, жёлтый – она на правке у корректоров, зелёный – материал готов к печати.

Увидеть собственные очерки и репортажи в «Волжской коммуне» мы, школяры, можем пока только в мечтах. Но мы получили возможность ещё раз проверить своё желание связать жизнь с журналистикой.