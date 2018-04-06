6 апреля на 42-м году ушла из жизни член Союза журналистов России, «Золотое перо губернии» Ирина Николаевна Косякова (Шипилло).

Самарская областная организация Союза журналистов России глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Ирины Николаевны и выражает соболезнование члену Правления областного Союза журналистов, генеральному директору ТРК «ТЕРРА» Наталье Николаевне Камбаровой в связи со смертью сестры.

Ирина Шипилло лауреат общественной акции «Благородство», более 10 лет была главным редактором телевещания «ТЕРРЫ», последние 5 лет работала в Москве заместителем исполнительного директора «Союза машиностроителей России» и помощником депутата Госдумы.

Светлая память!