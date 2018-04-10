10 апреля в Доме журналиста открыласть фотовыставка самарского фотографа, члена Союза фотохудожников России, члена художественного совета Фотообъединения областного Союза журналистов Владимира Привалова.

Экспозиция «Прогулка по берегам морей северных» входит в серию выставок, специально подготовленных к 10-летию Фотообъединения областного Союза журналистов и 100-летию Союза журналистов. Представлено 28 фотографий, выполненных на берегах Норвежских фьордов и островов, а также на берегу Большого Соловецкого острова с 2009 по 2016 годы.

«Студена вода морей северных. Здесь путника не встречает «ласковый прибой». Да и небо редко бывает безоблачным. И растительность не столь буйна. Все неприветливое. Но гуляя по бесконечной зоне отлива, ты попадаешь в другой мир. Здесь замшелые камни и водоросли, чуть поодаль обнажилась россыпь фиолетовых мидий, облепивших гранитную глыбу. Ламинарии держатся на умеренной глубине, но во время отлива их бурые, блестящие листья, гармонично вписываются в композицию из камней, моллюсков, фукусов…», — вспоминает автор.

Находясь под большим впечатлением, фотограф в своих работах постарался максимально передать все увиденное и прочувствованное на этих берегах. Владимир Привалов один из лучших фотопейзажистов Самары. Человек, который снимает пейзаж, добиваясь от картинки ощущения абсолютной гармонии.

«Несмотря на свой талант, Владимир никогда не гнался за популярностью и никогда не зарабатывал фотографией. Его снимки — это искусство. Достаточно часто они кажутся простыми, но это очень обманчиво. Каждый Володин фотоснимок наполнен любовью к этому миру», — отметил на церемонии открытия Секретарь Союза фотохудожников России, председатель Самарского областного отделения Союза фотохудожников России, член художественного совета Фотообъединения областного Союза журналистов Михаил Мусорин.



Посмотреть на северные морские берега можно до середины мая. По будням с 10:00 до 17:30. Вход свободный.