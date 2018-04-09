Экспозиция

ПО БЕРЕГАМ МОРЕЙ СЕВЕРНЫХ

10 апреля в Доме журналиста открыласть фотовыставка самарского фотографа, члена Союза фотохудожников России, члена художественного совета Фотообъединения областного Союза журналистов Владимира Привалова.

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Экспозиция «Прогулка по берегам морей северных» входит в серию выставок, специально подготовленных к 10-летию Фотообъединения областного Союза журналистов и 100-летию Союза журналистов. Представлено 28 фотографий, выполненных на берегах Норвежских фьордов и островов, а также на берегу Большого Соловецкого острова с 2009 по 2016 годы.

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«Студена вода морей северных. Здесь путника не встречает «ласковый прибой». Да и небо редко бывает безоблачным. И растительность не столь буйна. Все неприветливое. Но гуляя по бесконечной зоне отлива, ты попадаешь в другой мир. Здесь замшелые камни и водоросли, чуть поодаль обнажилась россыпь фиолетовых мидий, облепивших гранитную глыбу. Ламинарии держатся на умеренной глубине, но во время отлива их бурые, блестящие листья, гармонично вписываются в композицию из камней, моллюсков, фукусов…», — вспоминает автор.

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Находясь под большим впечатлением, фотограф в своих работах постарался максимально передать все увиденное и прочувствованное на этих берегах. Владимир Привалов один из лучших фотопейзажистов Самары. Человек, который снимает пейзаж, добиваясь от картинки ощущения абсолютной гармонии.

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«Несмотря на свой талант, Владимир никогда не гнался за популярностью и никогда не зарабатывал фотографией. Его снимки — это искусство. Достаточно часто они кажутся простыми, но это очень обманчиво. Каждый Володин фотоснимок наполнен любовью к этому миру», — отметил на церемонии открытия Секретарь Союза фотохудожников России, председатель Самарского областного отделения Союза фотохудожников России, член художественного совета Фотообъединения областного Союза журналистов Михаил Мусорин.

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Посмотреть на северные морские берега можно до середины мая. По будням с 10:00 до 17:30. Вход свободный.