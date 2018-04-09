ЖУРНАЛИСТСКИЕ ПОСИДЕЛКИ

В минувшую пятницу в Доме журналистов собрались на свои очередные «посиделки» ветераны самарской журналистики – Лариса Архангельская, Елена Тарасова, Людмила Бородина, Ольга Кочубей, Михаил Федоров, Геннадий Коломеец, Виктор Петров и их многочисленные коллеги.

Эти имена – гордость самарской журналистики. Многие из них в прошлом – редакторы областных газет и журналов, ведущие журналисты своих редакций, «золотые перья», лауреаты всевозможных всероссийских и областных конкурсов. Некоторые и сегодня выступают со статьями и корреспонденциями в различных городских и областных изданиях, кто-то выпустил по несколько книг. И, конечно же, им есть, о чем вспомнить, чем поделиться с друзьями по перу. Поэтому и собираются они все вместе, чтобы за чашкой чая с пирогами поговорить о жизни, обсудить последние события в журналистском мире. Тон встрече задала секретарь Совета ветеранов Алла Новикова. Она подарила коллегам фотографии с предыдущей встречи, посвященной проводам Масленицы. Блинов тогда было много.

Затем Валерий Штепо поделился со всеми радостью: его подопечные, ребята из школы №3, завоевали первое место на всероссийском слёте активистов музеев боевой славы. Наш коллега вместе с боевыми друзьями-десантниками помог ребятам создать музей своей славной десантной бригады, и вот теперь их работа заслужила высокую оценку.

Конечно же, не обошлось на «посиделках» без стихов. И тут вновь отличился Штепо, наш признанный поэт.

Но это были еще не все сюрпризы прошедшей встречи. Иван Фомин подготовил для друзей обширную музыкальную программу. Постоянный участник знаменитого Грушинского фестиваля и различных туристических слетов, он исполнил под гитару самые популярные бардовские песни. Конечно же, подпевали все!

Впереди – новые встречи ветеранов журналистики. Очередная намечена на конец мая.

Александр Лаврик,

председатель Совета ветеранов областного Союза журналистов