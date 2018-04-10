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Приглашаем вас на круглый стол

Тема: «Благоустройство сквера Фадеева и установка памятника Дмитрию Козлову»

11 апреля в 12.00 в Доме журналиста пройдет круглый стол, посвященный благоустройству сквера имени Фадеева в Самаре и установке скульптурной композиции в честь бывшего генерального конструктора Центрального специализированного конструкторского бюро (РКЦ «Прогресс») Дмитрия Ильича Козлова.

Это первое мероприятие, которое пройдет в рамках нового совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России. В год 100-летия творческого Союза Дом журналиста станет дискуссионной площадкой, на которой будут обсуждать актуальные вопросы развития Самары и Самарской области.

В круглом столе «Благоустройство сквера имени Фадеева и установка памятника Дмитрию Козлову» примут участие ветераны ракетно-космической отрасли, представители городской администрации, архитекторы и общественники, жители дома на проспекте Ленина, 1.

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