В Самаре обсудили благоустройство сквера им. Фадеева и установку памятника Дмитрию Козлову

11 апреля в Доме журналиста прошел круглый стол «Благоустройство сквера Фадеева и установка памятника Дмитрию Козлову» — первое мероприятие нового совместного проекта реготделения Союза журналистов и областной газеты «Волжская коммуна».

В начале мероприятия председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова и главный редактор «Волжской коммуны» Ирина Лукьянова подписали договор о сотрудничестве — на базе Дома журналистов начала работу дискуссионная площадка, где каждую неделю будут обсуждаться актуальные вопросы развития Самары и Самарской области. По словам Ирины Цветковой, возможны и выездные мероприятия.

Первая встреча в рамках нового дискуссионного проекта была посвящена благоустройству сквера и бывшей автостоянки у дома номер 1 на проспекте Ленина. В мероприятии приняли участие руководитель городского департамента культуры Татьяна Шестопалова, депутат Самарской городской Думы Антон Темников, зам.председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, архитекторы Дмитрий Храмов и Александр Шуткин, ветеран РКЦ «Прогресс» Леонид Власенко, блогер Нина Дюкова, архитектурный обозреватель Армен Арутюнов и зам.председателя областного Союза журналистов Олег Лукьянов. Модерировали дискуссию Ирина Лукьянова и Ирина Цветкова.

Ирина Лукьянова напомнила, что днем ранее в своем послании глава региона Дмитрий Азаров особенно отметил важность президентской программы «Формирование комфортной городской среды». Заявка на благоустройство сквера имени Фадеева и бывшей автостоянки на углу улицы Осипенко и проспекта Ленина в этом году участвовала в программе, но в число проектов, реализация которых запланирована в 2018 году, не попала — 18 марта жители проголосовали за другие территории Октябрьского района.

Этот участок проспекта Ленина может быть включен в программу 2019 года. Кроме того, благоустройство сквера у «козловского» дома и создание паркового комплекса со скульптурной композицией, посвященной Дмитрию Козлову, в следующем году особенно актуально — 1 октября 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения конструктора.

Участники круглого стола рассмотрели эскизы памятника Дмитрию Козлову, представленные внуком легендарного конструктора и депутатом Самарской городской думы Дмитрием Квашиным, а также обсудили принципы благоустройства этой и других территорий в районе.

Проспект Ленина и улица Осипенко представляют собой один из целостных архитектурных ансамблей советского модернизма с соответствующим благоустройством. Участвовавшие в круглом столе архитекторы считают, что благоустройство общественных пространств в этом районе должно быть связано между собой. Эта связь может быть как смысловая, посвященная теме космоса, науки и техники, так и стилистическая. Для этого при разработке проекта благоустройства сквера имени Фадеева и территории бывшей автостоянки необходимо учесть уже существующие проекты, например, парка «Союз» у музея «Самара Космическая», «Красочный сквер» на проспекте Ленина, 8, аллеи на улице Осипенко и др.

Особенно была отмечена роль жителей в процессе проектирования. Для составления качественного проекта благоустройства и вариантов памятника необходимо не только проведение серьезных исследований, но и постоянные консультации с жителями. По мнению участников круглого стола, пожелание жителей могут быть объединены в техническое задания для открытого конкурса на проект благоустройства.