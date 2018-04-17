17 апреля в Троице-Сергиевом Храме прошел День поминовения журналистов.

Лития памяти проводится в Самаре ежегодно с 1996 года. На девятый день после Пасхи, в православный праздник Радуница, областной Союз журналистов собирает коллег, родных и близких, чтобы почтить память ушедших от нас работников СМИ.



«Когда мы только начинали проводить Дни поминовения, в памятном списке было менее 200 человек, сейчас, к сожалению, в нем почти 500 имен. Мы вспоминаем наших коллег не только в Радуницу. В этом году в рамках 100-летия Союза мы проведем творческие встречи для студентов и школьников, в рамках которых будут показаны фильмы о наших ушедших коллегах. Эти люди достойны того, чтобы о них знали и помнили», – сказала Секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова.

Этот день принято считать днем особого поминовения усопших. Он идет сразу после пасхальной недели и потому призывает не печалиться и не скорбеть по поводу ухода близких, а радоваться, что они перешли в вечную жизнь.





На поминальную службу собрались представители профессионального сообщества: действующие журналисты, ветераны, а также преподаватели и студенты профильной кафедры Самарского университета. Литию провел архимандрит Георгий Шестун.

«Сегодня мы поминаем и тех, кто внес немалый вклад в развитие самарской журналистики, тех, кто поднимал эту профессию и на кого нужно равняться. И я очень рад, что эта наша добрая традиция распространяется и в других регионах», – отметил архимандрит Георгий.

Сегодня в скорбном списке Союза журналистов – 457 имен. Каждое из которых поминается на заупокойной службе.

За прошедший год мы простились с восемью коллегами.

От нас ушли:

Грицук Валентина Владимировна,

Жутова Маргарита Николаевна,

Косякова (Шипилло) Ирина Николаевна,

Малюганов Владимир Алексеевич,

Мосин Анатолий Сергеевич,

Тимонина Людмила Алексеевна,

Томазова Элеонора Ниловна,

Шерстнев Анатолий Петрович.

У областного Союза журналистов есть традиция – ежегодное вручение именных премий в память об ушедших коллегах – Валерии Иванове, Валентине Неверовой, Наталье Мануйловой, Геннадии Шабановом, Павле Гроссмане и Эдуарде Кондратове.

Фотографии Сергея Курочкина и Юрия Стрельца