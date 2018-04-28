ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ

26 мая пройдет журналистский Фестиваль «Пресса 2018».

Организаторы — Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.

В этом году Фестиваль отмечает свой юбилей – 25-летие, тема его будет также юбилейной — 100-летие областного Союза журналистов. Нынешний праздник решили совместить с открытием после реконструкции старейшего городского парка – Струковский.

В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области — газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. Участниками фестиваля также станут ведомственные, студенческие и национальные издания.