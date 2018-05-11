Обсудили тренды цифровой экономики

10 мая в Доме журналиста прошел семинар по цифровой экономике, в котором приняли участие журналисты областных, городских и муниципальных СМИ, блогеры, а также студенты кафедры журналистики Самарского университета.

Спикером выступил генеральный директор интернет-агентства «Гедокорп», эксперт штаба ОНФ по цифровой экономике, член Совета самарского отделения «Деловой России» Алексей Добрусин.

Он рассказал о влиянии глобальных трендов и новейших технологий на современное общество, отдельно остановился на ландшафте цифровой экономики и цифровой трансформации в Самаре. Также Алексей Витальевич познакомил собравшихся с несколькими проектами в этой сфере.

Тема цифровой экономики последние месяцы все более активно затрагивается на самых разных уровнях. По мнению всех участников семинара встреча стала довольно эффективной и требует особого внимания у журналистов.