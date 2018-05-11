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Песни Победы

В преддверии праздника Победы в Новокуйбышевске прошел четвертый областной телевизионный конкурс «Песни Победы-2018». Он проходил под эгидой Союза журналистов Самарской области, которому в этом году исполняется 100 лет.

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Участниками Фестиваля стали более 500 человек в возрасте от 3 и до 93 лет из разных районов Самарской губернии и даже из других регионов России – Башкортостана, Краснодарского, Ставропольского краев и Архангельска.

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В церемонии награждения лауреатов этого военно-патриотического конкурса приняли участие глава города Новокуйбышевска Сергей Марков, председатель городской думы Юрий Ферапонтов, заместитель председателя областного Союза журналистов, директор ООО «Самара Регион Ньюс», руководитель журнала «Первый» Олег Лукьянов.

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