В преддверии праздника Победы в Новокуйбышевске прошел четвертый областной телевизионный конкурс «Песни Победы-2018». Он проходил под эгидой Союза журналистов Самарской области, которому в этом году исполняется 100 лет.



Участниками Фестиваля стали более 500 человек в возрасте от 3 и до 93 лет из разных районов Самарской губернии и даже из других регионов России – Башкортостана, Краснодарского, Ставропольского краев и Архангельска.

В церемонии награждения лауреатов этого военно-патриотического конкурса приняли участие глава города Новокуйбышевска Сергей Марков, председатель городской думы Юрий Ферапонтов, заместитель председателя областного Союза журналистов, директор ООО «Самара Регион Ньюс», руководитель журнала «Первый» Олег Лукьянов.