16 мая в Доме журналиста в рамках совместного проекта редакции газеты «Волжская коммуна» и областного Союза журналистов к 100-летию творческого союза прошел круглый стол на тему «Местные продукты для жителей региона».

На обсуждение за круглым столом были вынесены следующие вопросы:

— Какая местная продукция есть в магазинах?

— Откуда сырье для самарских производств?

— На каких условиях торговые сети готовы сотрудничать с местными сельхозтоваропроизводителями?

— Как аграрии решают проблему сбыта продукции?

— Нужна ли сельскохозяйственная потребкооперация?

Во встрече приняли участие представители областного Минсельхоза, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России по Самарской области (Аккор Самара), производители сельскохозяйственной продукции, представители торговых сетей, перерабатывающих предприятий.

По информации заместителя директора Волжского филиала X5 Retail Group по связям с органами государственной власти и СМИ Алексея Сорокина, доля продукции местных поставщиков в магазинах сети («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») составляет примерно 30%. Но это крупная федеральная сеть, а в региональной сети ООО «Неотрейд» (магазины «Пеликан», «Миндаль»), по словам замиректора по общим и правовым вопросам сети Антона Емельянова, этот показатель приближается к 60%. Как проинформировала консультант управления перерабатывающей промышленности и агропродовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Надежда Романова, крупные мукомольные и маслобойные предприятия области полностью работают на местном сырье, и только мясо- и молокоперерабатывающие комбинаты используют сырье из других регионов, но меньше половины.

Но несмотря на такую оптимистичную картину, сельхозтоваропроизводители проблему сбыта продукции называют основной в своей деятельности. И решить ее возможно только сообща — в прямом смысле слова, объединившись в сельскохозяйственные кооперативы.

— «Мы надеемся на помощь государства, чтобы наша продукция — качественная продукция! — могла попасть в столовые школ, больниц, детских садов», — сказал учредитель СПССК «Кинель-Черкасский томат» Алексей Зубков.

О проблеме сбыта говорил и руководитель семейной фермы Иван Житков. Сейчас он выпускает 1 тонну йогуртов в неделю, и потенциал для роста есть. Уникальный, абсолютно натуральный продукт, но найти магазины для реализации крайне сложно, и те заключают с фермером кабальные договоры: предусмотренные ими штрафы способны разорить хозяйство за один день.

Руководитель областного ревизионного союза сельхозкооперативов «Средняя Волга» Марина Коломкина считает ситуацию с сельхозкооперативами в области очень сложной. В 2017 году было создано три кооператива, в 2018-м — еще два. Крайне мало, но это начало пути, свернуть с которого невозможно.

— «Если мы не поможем фермерам, то в селе некому будет работать«, — заявил вице-президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России по Самарской области Александр Козлов.

Прошедшая дискуссия показала актуальность проблемы и необходимость создания площадки, на которой могли бы встречаться производители, продавцы и потребители местной продукции.