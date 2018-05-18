Гуманность эффективнее жестокости

17 мая в Доме журналистов прошла пресс-конференция Общества защитников животных «Участие».

Крупнейший в Самаре приют «Участие» был создан 12 лет назад. Его основатель — Ирина Блинова, лауреат Общественной Акции «Благородство», Почетный работник образования РФ. Ирина Викторовна и еще несколько таких же неравнодушных на свои средства построили этот приют на территории бывшего питомника ГУВД. За годы существования «Участие» приютило свыше 300 животных. Сегодня здесь содержатся более 240 собак и 40 кошек, причем около четверти из них – инвалиды: животные без одной или двух лап, слепые, спинальники и т.д. Они нуждаются в особой заботе, лечении и реабилитации.

Постоянный партнер приюта «Участие» — интернат для слабослышащих детей. Работниками приюта и волонтерами проводятся уроки добра и экскурсии для школьников, выставки, праздники, способствующие воспитанию юного поколения в лучших гуманистических традициях.

Вместе с тем возможности приюта, являющегося некоммерческой организацией, очень ограниченны, так как «Участие» существует исключительно на благотворительные, не всегда регулярные пожертвования, которых часто не хватает на самое необходимое.

«В 2016 году приют вынужденно переехал с ул. Чапаевской на ул. Грозненскую, где ранее размещался ЛТП Куйбышевского района. За то время, что помещение находилось без охраны, оно было полностью разграблено. В результате вандальных действий приют остался без санузла. Это создает большие трудности – негде купать животных, мыть для них посуду. Для восстановления помещения санузла требуется 220 тыс. рублей. Большая сумма также необходима для восстановления системы отопления в корпусе, где содержатся инвалиды и проходящие реабилитацию животные. Кроме того, приюту срочно нужны материалы для строительства новых вольеров – пенобетонные или газобетонные блоки, профлист», — рассказала Ирина Викторовна.

Приобрести всё это и решить существующие проблемы без помощи горожан сегодня не представляется возможным.

Помощь приюту «Участие» особенно актуальна в связи с тем, что число приютов для животных во всей области крайне мало, все они заполнены по максимуму. В результате многие бездомные животные обречены на гибель. Вопросы поддержки приютов на муниципальном и областном уровне не решаются. Не находят оптимального решения и социальные проблемы, связанные с численностью безнадзорных животных.

По словам волонтера приюта Татьяны Воробьевой, многие годы администрация города практикует эвтаназию бездомных животных, как способ регуляции численности. Однако, по данным ВОЗ, уничтожение собак в среде обитания или безвозвратный отлов не оказывают долгосрочного влияния на их численность и не защищают население от бешенства. Кроме того, эвтаназия бездомных животных вызывает негативную реакцию значительной части населения и способствует формированию психических отклонений у детей и подростков.

В связи с этим руководство приюта «Участие» предлагает обратиться к опыту петербургских коллег. Эффективность используемой ими программы обеспечивают стерилизация, вакцинация и возврат в городскую среду отловленных безнадзорных животных. Такой подход будет гораздо более гуманен и менее затратен, чем безвозвратный отлов.

Поддержать деятельность приюта «Участие» и помочь братьям нашим меньшим, можно по адресу: г. Самара, ул. Грозненская, 40. Контактный телефон: 8 (846) 231-21-22 (с 9:00 до 20:00).

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http://приют-участие.рф/