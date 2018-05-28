Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на открытие выставки самарской художницы, члена Творческого Союза художников России

Елены Маховой.

Дата: 29 мая 2018 г.

Начало в 12:00

Место проведения — Дом журналиста

Название: «По обе стороны окна»

В новой экспозиции автора представлены работы, созданные за несколько последних месяцев. Часть картин — это городские пейзажи. Здесь и старинные особняки, и современная архитектура, и волжские виды — все то, что находятся с внешней стороны окна. Другая часть — различные натюрморты, с какими-то личными, любимыми и памятными вещами, которые находятся по другую сторону окна. И все вместе — это взгляд одного художника на все многообразие и красоту окружающего его мира.



Аккредитация по тел.:

332-68-39

Танзиля Аглиулина

332-02-72

Елена Володина