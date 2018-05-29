Юбилейный фестиваль прессы

27 мая в обновленном Струковском саду прошел журналистский Фестиваль «Пресса 2018». Любимый долгожданный праздник горожан, день, к которому СМИ региона готовятся всегда по особому, отметил юбилей – 25-летие.

Тема Фестиваля на этот раз тоже юбилейная – 100-летие областного Союза журналистов.

В этом году Фестиваль получился особенным, а его книга рекордов заметно пополнилась. 25 площадок (и ни одной свободной), 100 СМИ со всего региона. Помимо крупных медиахолдингов, муниципальных, ведомственных и студенческих СМИ, впервые в фестивале приняли участие школьные издания.

Праздник посетило более 10 000 человек. И это тоже абсолютный рекорд!



Старт Фестивалю по традиции дала Секретарь Союза журналистов России, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова.



«Как быстро летит время, Союзу журналистов 100 лет! Фестивалю — 25! Уже четверть века мы встречаемся в одно и тоже время, в последние выходные мая, здесь, в Струковском саду. И я очень надеюсь, что Фестиваль, также как и наш Союз, однажды отметит свое 100-летие!», — отметила Ирина Цветкова.

Почетные гости Фестиваля: врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, председатель комитета Государственной Думы по обороне, Герой Российской Федерации Владимир Шаманов, Глава г.о. Самара Елена Лапушкина, председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев.



Поздравляя представителей СМИ с праздником, глава региона Дмитрий Азаров отметил, что фестиваль прессы за эти годы стал брендом Самарской области. Он также подчеркнул: «Журналисты — люди особой профессии. Люди, которые имеют возможность влиять на души, умы, судьбы людей, судьбы целых городов, стран и поколений».



Владимир Шаманов поздравил областной Союз журналистов со 100-летием и вручил благодарственное письмо коллективу творческого союза за большой вклад в развитие информационного медиапространства Самарской области.



Глава г.о. Самара Елена Лапушкина пожелала журналистам, чтобы их деятельность позитивно влияли на жителей региона. Она отметила: «Чтобы ваши слова вдохновляли нас на лучшее, на позитивные изменения, на развитие, на исправление ошибок. И я хочу, чтобы на всех языках мира, благодаря вам, Самара звучала как лучший город на земле».

Председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев поблагодарил издания, которые освещают социально-политическую жизнь города, и подчеркнул, что объективность и непредвзятость всегда должны оставаться главными ценностями для профессионального медийного сообщества.

2018-й щедр и на другие журналистские юбилеи. У ГТРК «Самара» сразу две важные даты — 60 лет телевещания в Самарской области и 50 лет легендарной Телестудии «Товарищ». Телерадиокомпании «ТЕРРА» — 20 лет, газете «Аргументы и Факты» в Самаре — 40 лет. Небольшой, но очень важный юбилей — 10 лет Фотообъединению областного Союза журналистов.



Помимо юбиляров, свои площадки представили следующие СМИ: ТРК «Губерния», ТРК «СКАТ», ТК «Самара ГИС», газета «Волжская коммуна», «Самарская газета», «Социальная газета», «Российская газета», газета «Право» (ГУ МВД РФ по Самарской области), газета «Тюрьма и воля» (УФСИН РФ по Самарской области), радио «Самара-Максимум», журнал «Самара и губерния», газета «Трудовая Самара», студенческие газеты Самарского университета и др.

В программе фестиваля: выступления музыкальных, танцевальных и театральных коллективов, конкурсы и викторины, фокусники и клоуны, розыгрыши призов, куклы-аниматоры, показательные выступления сотрудников спецподразделений силовых ведомств, полевая кухня. Одновременно работало сразу 10 фотовыставок, специально подготовленных к нынешней юбилейной теме. Коллекции ретро автомобилей, фотоаппараты и печатные машинки, принадлежавшие журналистам начала XX века были представлены на нескольких фестивальных площадках.

Каждый старался удивить! Без преувеличения можно сказать, что яркие краски Фестиваля подарили пришедшим на праздник море радостных эмоций.

С вальса «На сопках Маньчжурии» в исполнении оркестра областного Управления Росгвардии началась церемония закрытия фестиваля «Пресса-2018».

Именно в Струковском саду 110 лет назад состоялась мировая премьера вальса Ильи Шатрова, который по праву можно назвать еще одним брендом нашего города.

По итогам работы жюри были определены победители и лауреаты фестиваля.





Все они получили дипломы Самарской областной организации Союза журналистов России и подарки от давних друзей и партнеров Фестиваля — Компании «Балтика» и Кондитерского объединения «Россия».

На фестивале было весело:



Авторы фото — Сергей Курочкин, Георгий Майоров, Вениамин Крайнов, Ольга Штин.