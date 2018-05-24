Заглянули в будущее

24 мая в Доме журналиста прошла дискуссионная панель «Рынок труда. Качества и компетенции специалиста будущего», организованная центром обучения «Пратон», исследовательской группой «Свободное мнение», порталом «Волга Ньюс» и газетой «Волжская коммуна» совместно с Самарской организацией Союза журналистов России. За круглым столом собрались все, кто заинтересован в подготовке кадров, востребованных в экономике региона: представители органов власти, вузов, крупных компаний и учебных центров.

К 2020 году в мире исчезнет пять миллионов рабочих мест. Но появятся 2,5 млн совершенно новых — например, будут востребованы такие специальности, как биолог, выращивающий искусственные органы, и юрист по проблемам искусственного интеллекта. По мнению экспертов, компаниям и специалистам, желающим оставаться востребованными на рынке труда, нужно активно готовиться к «цифровизации» экономики, освоению soft skills («гибких» навыков, дополняющих профессиональные компетенции) и непрерывному обучению в течение всей жизни.

«Сейчас заметен спрос на специалистов с высокой добавленной стоимостью — то есть имеющих не просто дипломы, а реальные знания, применимые на практике. Самый эффективный способ их получения — краткосрочные программы дополнительного образования. Они не требуют отрыва от производства, а преподавателями выступают работающие профессионалы», — рассказала генеральный директор Центра обучения «ПРАТОН» Татьяна Мокшина.

О скорости смены технологий и необходимости быстро адаптироваться к меняющимся реалиям говорил врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин:

«Сейчас представители многих специальностей начитают конкурировать с искусственным разумом. Через несколько лет терапевт как врач-энциклопедист будет проигрывать «машинному зрению» в скорости и точности постановки диагноза. А Big Data намного эффективнее любых попыток «вручную» обрабатывать данные. Это наблюдается во многих отраслях, поэтому любой специалист должен обладать набором таких компетенций, которые позволили бы «встраиваться» в любую ситуацию и адаптироваться к смене любых технологий».

Не конкурировать с искусственным интеллектом и другими технологиями, а находить им лучшее применение — именно этим должен отличаться профессионал новой цифровой эпохи. Профессор СамГМУ, заведующий кафедрой оперативной хирургии, клинической анатомии с курсом инновационных технологий Александр Колсанов рассказал, что самарские медики уже сейчас используют очки виртуальной реальности при лечении последствий инсульта. Виртуальные прогулки помогают, в частности, восстанавливать двигательные функции организма.

Взгляд социологов на проблему «специалиста будущего» представила заместитель директора исследовательской группы «Свободное мнение» Ольга Олисова. По ее словам, сейчас работодателям рекомендуется обратить внимание на специалистов категории «40+»: раскрыть их мощный потенциал поможет ситуация «непрерывного образования», созданная работодателем. Генеральный директор ВК «Экспо-Волга» Андрей Левитан добавил, что работа должна делать человека не только успешным, но и счастливым — именно для этого следует развивать инновационные цифровые технологии.

Экспертами дискуссионной панели также выступили проректор по учебной работе, доцент кафедры технической кибернетики и кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Андрей Гаврилов и доцент кафедры химии того же вуза Владимир Платонов, заместитель директора по кадрам ООО «Самарский Стройфорфор» Виктория Варфоломеева и директор по связям с общественностью «Стройфарфора» Елена Осипова, директор по персоналу Mercury Development Маргарита Гулевская. Участники дискуссии наметили горизонты развития для всех, кто заинтересован в достижении успешного будущего на рынке труда Самарской области.