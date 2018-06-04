Приглашаем вас на круглый стол
Дата: 5 июня 2018 г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«Доступность и качество медицинской помощи»
Мероприятие проходит в рамках совместного проекта
газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза.
В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:
— Первичное звено: проблемы и новые тенденции в работе поликлиник
— Нужна ли реформа службы Скорой помощи?
— Высокотехнологичная медпомощь — какие виды в Самаре и как ее получить?
— Возможности региональной онкологической службы
— Организация медпомощи в сельской местности
— Плюсы и минусы страховой медицины
— Пациентские объединения как способ решения проблемы неудовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи
В круглом столе примут участие: представители областного министерства здравоохранения, лечебно-профилактических учреждений города и области, службы Скорой помощи, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области, общественных организаций и научных учреждений.
Аккредитация по тел:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Володина Елена