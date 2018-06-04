Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на круглый стол

Дата: 5 июня 2018 г.

Начало в 11:00

Место проведения — Дом журналиста Тема: «Доступность и качество медицинской помощи»



Мероприятие проходит в рамках совместного проекта

газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза.

В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:

— Первичное звено: проблемы и новые тенденции в работе поликлиник

— Нужна ли реформа службы Скорой помощи?

— Высокотехнологичная медпомощь — какие виды в Самаре и как ее получить?

— Возможности региональной онкологической службы

— Организация медпомощи в сельской местности

— Плюсы и минусы страховой медицины

— Пациентские объединения как способ решения проблемы неудовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи

В круглом столе примут участие: представители областного министерства здравоохранения, лечебно-профилактических учреждений города и области, службы Скорой помощи, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области, общественных организаций и научных учреждений.

Аккредитация по тел:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Володина Елена