Традиционный журналистский фестиваль «ВСЯ РОССИЯ»

С 6 по 12 октября 2018 года, в год празднования 100-летия Союза журналистов России, пройдет Медиафорум «Инфорум Союза журналистов России» — XXII фестиваль «Вся Россия».



Для обмена опытом в Сочи соберутся журналисты из всех регионов России и из-за рубежа. В программе: дискуссии на актуальные темы, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки, встречи с известными деятелями науки и культуры.

В качестве докладчиков и экспертов выступят авторитетные политики, ученые, деятели культуры. На многочисленных площадках Фестиваля пройдут мастер-классы, лекции, будут организованы интересные дискуссии.

Условия участия на сайте www.ruj.ru.