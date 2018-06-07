Футбольное притяжение Юрия Стрельца

6 июня в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина открылась фотовыставка «Футбольное притяжение».

На выставке, приуроченной к главному футбольному событию года, представлены работы известного самарского фотографа, председателя Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России Юрия Стрельца.

На фотоработах автор запечатлел ярчайшие моменты футбольных баталий, выдающихся футболистов, тренеров и самоотверженных, преданных болельщиков. И это не только матчи самарского клуба «Крылья Советов», но и кадры детско-юношеских турниров, игр сборной России, лучших сборных и клубов международного футбола с участием звезд мирового уровня. Каждое из этих сохраненных мгновений – целая история, неподдельные эмоции и атмосфера настоящего футбольного праздника.

Выставка продлится до 31 августа.