Валерий Иванов принял участие в престижном Собиновском фестивале

В Саратовском академическом театре оперы и балета завершился XXXI Собиновский музыкальный фестиваль – один из старейших и наиболее престижных в стране.

В работе фестиваля принял участие наш земляк член Союза журналистов России, член Международного союза музыкальных деятелей, театральный и музыкальный критик Валерий Иванов, который выступил в качестве эксперта в телепередаче, посвященной итогам фестиваля.

Нынешний фестиваль прошел под девизом «Литературные шедевры в русской музыке». В его афише, наряду с оперными и балетными спектаклями, входящими в репертуар театра, были такие разножанровые программы, как симфонический концерт из произведений отечественных композиторов XIX – XX веков, литературно-музыкальная композиция по повести А.С. Пушкина «Метель» с музыкой Г. Свиридова к одноименному кинофильму, сольный концерт народного артиста СССР Леонида Сметанникова. Главным событием фестиваля стала мировая премьера балета «Вешние воды» по одноименному рассказу И. С. Тургенева, созданная к 200-летнему юбилею писателя по заказу театра. Музыку написал композитор Владимир Кобекин, хореограф Кирилл Симонов, дирижер-постановщик – Юрий Кочнев. В рамках фестиваля прошел традиционный конкурс конкурсов вокалистов с участием лауреатов различных творческих соревнований.