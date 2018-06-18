Приглашаем вас на круглый стол
Дата: 19 июня 2018 г.
Начало в 11:00
Место — Дом журналиста
Тема:
«Возможности малых городов для развития»
Мероприятие проходит в рамках совместного проекта
газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза.
В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:
— Какие проблемы можно считать первоочередными для малых городов, и как они решаются?
— На чем строить стратегию развития малых городов?
— Повышение инвестиционной привлекательности и развитие предпринимательства
— Комфортность городской среды в малых городах
— Конкурентные преимущества малых городов Самарской области
— Какие программы поддержки малых городов существуют в регионе?
В круглом столе примут участие: представители департамента туризма Самарской области, вузов, предприятий и Торгово-промышленной палаты, профильного комитета Губернской думы, главы малых городов.
Аккредитация по тел:
332-02-72
Володина Елена