Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на круглый стол

Дата: 19 июня 2018 г.

Начало в 11:00

Место — Дом журналиста Тема: «Возможности малых городов для развития»

Мероприятие проходит в рамках совместного проекта

газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза.

В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:

— Какие проблемы можно считать первоочередными для малых городов, и как они решаются?

— На чем строить стратегию развития малых городов?

— Повышение инвестиционной привлекательности и развитие предпринимательства

— Комфортность городской среды в малых городах

— Конкурентные преимущества малых городов Самарской области

— Какие программы поддержки малых городов существуют в регионе?

В круглом столе примут участие: представители департамента туризма Самарской области, вузов, предприятий и Торгово-промышленной палаты, профильного комитета Губернской думы, главы малых городов.

Аккредитация по тел:

332-02-72

Володина Елена