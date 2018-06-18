Фотоконкурс «Открытый взгляд»

Фотоконкурс направлен на культурно-эстетическое воспитание личного состава подразделений и учреждений системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, повышение престижа службы в органах внутренних дел, формирование позитивного общественного мнения о служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел, укрепление доверия к ним.

Представленные на конкурс работы должны иллюстрировать многогранность профессий сотрудников полиции, призваны повышать уровень доверия граждан, показывать, что сотрудники МВД, в первую очередь, являются обычными людьми и, несмотря ни на что, достойно выполняют поставленные перед ними задачи.

Конкурс проводится в семи номинациях: «Гражданственность и патриотизм»; «Наша профессия»; «Портрет»; «Пейзаж»; «Спортивная фотография»; «Полиция глазами общества»; «На шутливой волне». Принять участие может любой желающий.

Направить заявки на участие (в произвольной форме) и конкурсные работы необходимо до 30 июля 2018 года в отдел морально-психологического обеспечения УРЛС ГУ МВД России по Самарской области.

Подробнее здесь https://самара.63.мвд.рф/news/item/13541499/