Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на круглый стол

Дата: 11 июля 2018 г.

Начало в 11:00

Место проведения — Дом журналиста Тема: «На чем строить стратегию развития сельских муниципальных районов?»

Мероприятие проходит в рамках совместного проекта

газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза.

В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:

1. Как решаются проблемы сельских муниципальных районов?

2. Что лежит в основе стратегии развития района:

— природные ресурсы и экология;

— человеческий капитал;

— экономическое развитие и управление;

— комфортная среда проживания.

3. Успехи и риски стратегических проектов.

4. Брендирование территории.

5. Развитие экологического и сельского туризма.

В круглом столе примут участие: руководители сельских муниципальных районов Самарской области, представители областного министерства экономического развития,

инвестиций и торговли, департамента туризма Самарской области.

Аккредитация по тел:

332-02-72

Володина Елена