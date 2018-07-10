Приглашаем вас на круглый стол
Дата: 11 июля 2018 г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«На чем строить стратегию развития сельских муниципальных районов?»
Мероприятие проходит в рамках совместного проекта
газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза.
В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:
1. Как решаются проблемы сельских муниципальных районов?
2. Что лежит в основе стратегии развития района:
— природные ресурсы и экология;
— человеческий капитал;
— экономическое развитие и управление;
— комфортная среда проживания.
3. Успехи и риски стратегических проектов.
4. Брендирование территории.
5. Развитие экологического и сельского туризма.
В круглом столе примут участие: руководители сельских муниципальных районов Самарской области, представители областного министерства экономического развития,
инвестиций и торговли, департамента туризма Самарской области.
Аккредитация по тел:
332-02-72
Володина Елена