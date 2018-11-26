23 ноября во Владивостоке после продолжительно болезни скончался Александр Копейка.

Долгие годы Александр Константинович входил в состав Секретариата Союза журналистов России. Он много сделал для развития нашей организации и защиты журналистов, ни одно мероприятие творческого союза не проходило без его активного участия.

В начале ноября мы объявляли о сборе средств для поддержки Александра Константиновича. Благодарим всех, кто откликнулся.

Правление Самарской областной организации Союза журналистов России глубоко скорбит в связи с кончиной Александра Константиновича и выражает соболезнование его родным и близким.