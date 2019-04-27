Новости, Турнир

Шахматный турнир между журналистами и сотрудниками МВД

27 апреля в стенах Культурного центра ГУ МВД состоялся шахматный турнир между журналистами и сотрудниками МВД.

Организаторами выступили ГУ МВД России по Самарской области, а также Самарская областная организация Союза журналистов России. Прошедший товарищеский матч стал 4-ым по счету, в этом году в состязании приняли участие около 40 человек.

В состязании приняли участие действующие сотрудники и ветераны ОВД, а также работники средств массовой информации и представители блогосферы. Впервые за всю историю турнира к опытным взрослым игрокам присоединились их дети.

По итогам турнира победу одержала команда сотрудников ГУ МВД. Несмотря на то, что силы были неравны, команда журналистов стойко противостояла более подготовленному сопернику.

IMG_9657

“Главный стимул матча — моральное удовлетворение от игры, культурный отдых, это значимые вещи для таких творческих людей, как журналисты и блогеры, - отмечает заместитель председателя Федерации шахмат Самарской области, международный арбитр, Станислав Янушевский. - В этом году мы решили привлечь к участию детей сотрудников, это для нас несколько новый формат”.

Самые маленькие игроки участвовали в турнире наравне с остальными. Как в настоящем спорте, здесь не было послаблений и скидок на возраст. Но ребята справились с волнением и отыграли матч на достойном уровне.

Екатерина Михайлова участвует в турнирах не первый год. В этот раз она привела своих сыновей попробовать себя в игре с серьезным соперником. “Поиграли нормально, только времени не хватило, — вспоминают Тимофей и Никита. — Если бы чуть больше времени, может быть и победили бы. До этого мы участвовали только в детских соревнованиях, а на таком турнире — впервые. Первые четыре хода — минус ферзь. Станем взрослыми, сможем посоревноваться наравне”. “Это отличная практика для них. Чем больше соперников, тем больше комбинаций, — замечает Екатерина.

Если маленькие игроки приняли участие в турнире, чтобы набраться опыта, то более опытные участники нашли в товарищеском матче способ отдохнуть от рабочей суеты.

“Игра в шахматы интересна как форма расслабления после нескольких стрессовых часов работы, — комментирует член Правления Самарской областной организации Союза журналистов России Виталий Добрусин. — Я очень люблю шахматы, но так получилось, что в моем ближнем круге никто не играет, и мне приходится играть с компьютером, либо онлайн с соперниками со всего мира. Поэтому когда проходят турниры у журналистов, это для меня всегда очень радостное событие, я стараюсь не пропускать их. Возможность встретиться с живым соперником, поучаствовать в турнире — это большое ощущение адреналина, исключительно позитивного, даже если терпишь поражение”.

Любовь к этому интеллектуальному виду спорта объединила как журналистов, так и сотрудников МВД. Один из участников команды, Иван Маслак, находясь на пенсии, преподает шахматы в детском клубе, и воспринимает их по-философски: “Во время игры человек попадает в невесомость, в неопределенное состояние. Для него останавливается время, он думает. Сами шахматы, я считаю, уже давно вошли в сферу искусства, это уже не только спорт. Если ты знаешь шахматы, ты понимаешь, насколько это красиво”.

IMG_9606

Турнир прошел в дружественной атмосфере, участники обеих сторон остались довольны результатом состязания и получили памятные грамоты. А самым маленьким участникам вручили сладкие подарки и сувениры — книги и фирменный блокнот РЖД.

Самарская организация Союза журналистов России поздравляет победителей и призеров турнира!