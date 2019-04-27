27 апреля в стенах Культурного центра ГУ МВД состоялся шахматный турнир между журналистами и сотрудниками МВД.

Организаторами выступили ГУ МВД России по Самарской области, а также Самарская областная организация Союза журналистов России. Прошедший товарищеский матч стал 4-ым по счету, в этом году в состязании приняли участие около 40 человек.

В состязании приняли участие действующие сотрудники и ветераны ОВД, а также работники средств массовой информации и представители блогосферы. Впервые за всю историю турнира к опытным взрослым игрокам присоединились их дети.

По итогам турнира победу одержала команда сотрудников ГУ МВД. Несмотря на то, что силы были неравны, команда журналистов стойко противостояла более подготовленному сопернику.

“Главный стимул матча — моральное удовлетворение от игры, культурный отдых, это значимые вещи для таких творческих людей, как журналисты и блогеры, - отмечает заместитель председателя Федерации шахмат Самарской области, международный арбитр, Станислав Янушевский. - В этом году мы решили привлечь к участию детей сотрудников, это для нас несколько новый формат”.

Самые маленькие игроки участвовали в турнире наравне с остальными. Как в настоящем спорте, здесь не было послаблений и скидок на возраст. Но ребята справились с волнением и отыграли матч на достойном уровне.

Екатерина Михайлова участвует в турнирах не первый год. В этот раз она привела своих сыновей попробовать себя в игре с серьезным соперником. “Поиграли нормально, только времени не хватило, — вспоминают Тимофей и Никита. — Если бы чуть больше времени, может быть и победили бы. До этого мы участвовали только в детских соревнованиях, а на таком турнире — впервые. Первые четыре хода — минус ферзь. Станем взрослыми, сможем посоревноваться наравне”. “Это отличная практика для них. Чем больше соперников, тем больше комбинаций, — замечает Екатерина.

Если маленькие игроки приняли участие в турнире, чтобы набраться опыта, то более опытные участники нашли в товарищеском матче способ отдохнуть от рабочей суеты.

“Игра в шахматы интересна как форма расслабления после нескольких стрессовых часов работы, — комментирует член Правления Самарской областной организации Союза журналистов России Виталий Добрусин. — Я очень люблю шахматы, но так получилось, что в моем ближнем круге никто не играет, и мне приходится играть с компьютером, либо онлайн с соперниками со всего мира. Поэтому когда проходят турниры у журналистов, это для меня всегда очень радостное событие, я стараюсь не пропускать их. Возможность встретиться с живым соперником, поучаствовать в турнире — это большое ощущение адреналина, исключительно позитивного, даже если терпишь поражение”.

Любовь к этому интеллектуальному виду спорта объединила как журналистов, так и сотрудников МВД. Один из участников команды, Иван Маслак, находясь на пенсии, преподает шахматы в детском клубе, и воспринимает их по-философски: “Во время игры человек попадает в невесомость, в неопределенное состояние. Для него останавливается время, он думает. Сами шахматы, я считаю, уже давно вошли в сферу искусства, это уже не только спорт. Если ты знаешь шахматы, ты понимаешь, насколько это красиво”.

Турнир прошел в дружественной атмосфере, участники обеих сторон остались довольны результатом состязания и получили памятные грамоты. А самым маленьким участникам вручили сладкие подарки и сувениры — книги и фирменный блокнот РЖД.

Самарская организация Союза журналистов России поздравляет победителей и призеров турнира!