25 мая в Самаре пройдет XXVI Фестиваль журналистики – «Пресса-2019». Праздник СМИ состоится на территории Струковского сада.

Организаторы – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.

В этом году Фестиваль отмечает свое 26-летие и будет посвящен Году театра в России.

В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. Участниками фестиваля также станут ведомственные, студенческие и национальные издания.

Всего планируется организовать порядка 25 площадок, каждая из которых будет привлекать гостей особенной программой. Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, фотовыставки, розыгрыши призов, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое.

Открытие в 12:00 на главной сцене.

Приглашаем жителей и гостей Самары на фестиваль «Пресса — 2019»!