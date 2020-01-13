Поздравление с Днем Российской печати председателя Самарской областной организации Союза журналистов России Ирины Цветковой

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас

с Днем российской печати!

Именно вы формируете и направляете в созидательное русло общественное сознание. Ваши публикации и статьи способны влиять на ход событий и принятие судьбоносных решений.

Вы — те, к кому с надеждой обращаются за помощью, от кого ждут поддержки, справедливого и независимого взгляда.

Спасибо вам за то, что своими публикациями побуждаете думать, анализировать, преобразовывать мир к лучшему.

Желаю вам успехов и профессионального роста.

Вдохновения, смелости и азарта! Будьте счастливы!

Ирина Цветкова,

секретарь Союза журналистов России,

председатель Самарской областной организации

Союза журналистов России