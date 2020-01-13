Поздравление с Днем Российской печати председателя Самарской областной организации Союза журналистов России Ирины Цветковой

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас
с Днем российской печати!
Именно вы формируете и направляете в созидательное русло общественное сознание. Ваши публикации и статьи способны влиять на ход событий и принятие судьбоносных решений.
Вы — те, к кому с надеждой обращаются за помощью, от кого ждут поддержки, справедливого и независимого взгляда.
Спасибо вам за то, что своими публикациями побуждаете думать, анализировать, преобразовывать мир к лучшему.
Желаю вам успехов и профессионального роста.
Вдохновения, смелости и азарта! Будьте счастливы!
Ирина Цветкова,
секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарской областной организации
Союза журналистов России