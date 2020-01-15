Журналистам вручили государственные награды и премии Союза журналистов

14 января в Самаре в рамках празднования Дня российской печати состоялось церемония награждение лучших журналистов самарского региона. В торжественной обстановке были названы победители VI журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и имена лауреатов XXI конкурса «Золотое перо губернии». В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов России Ирина Цветкова.

На торжественную церемонию награждения, проходившую в отеле «Ренессанс», собрались представители журналистского сообщества губернии: руководители крупных телерадиокомпаний, областных газет и интернет-порталов, представители муниципальных СМИ, ведущие журналисты, руководители пресс-служб.

Конкурс–2019 на призы Губернатора Самарской области проходил в формате индивидуального соревнования журналистов и был посвящён важнейшей теме сегодняшнего дня – реализации национальных проектов. Конкурсные работы оценивались в 12-ти тематических номинациях, отражающих освещение реализации основанных «на майском» Указе Главы государства о национальных проектах как приоритетных направлений развития страны.

В творческом соревновании в этом году приняли участие более 160 журналистов и блогеров, среди них – представители 57 средств массовой информации, в том числе 60 участников из 30 муниципальных СМИ.

Самой популярной по числу поданных заявок стала номинация «Реализация национального проекта «Демография». С нее и стартовало награждение победителей Областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области.

Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил присутствующих с профессиональным праздником – Днем российской печати, а также с Днем Самарской губернии.

Глава региона отметил, что прошедший год был интересным и напряженным. «Нам действительно многое удалось своим трудом достигнуть. Очень важно, что динамику развития региона отмечал и Президент страны Владимир Владимирович Путин. Вклад в этот успех внёс каждый житель Самарской области… Очень надеюсь, что набранный темп мы сохраним и увеличим. Это позволит Самарской области возвращать лидерские позиции».

Губернатор особо подчеркнул, что возможности опережающего развития у региона появились, в том числе, благодаря нацпроектам и успехов в их реализации можно достичь только благодаря вовлечению максимального количества граждан, проведению грамотной информационной работы, которая покажет людям, что конкретно им могут дать нацпроекты.

«Заметные достижения у нас есть во многом благодаря вашему участию. Невозможно … достичь целей и результатов нацпроектов, не вовлекая людей в эту работу. И, конечно, большая надежда на вас, ведь именно вы можете поддержать интерес к тому или иному их направлению, – обратился к журналистскому сообществу Дмитрий Азаров. – Не всегда у нас, чиновников, это получается хорошо. Часто, объясняя людям, для чего тот или иной нацпроект, как в нем поучаствовать, уходим в терминологию, которая не всегда понятна. И здесь СМИ очень многое могут сделать и многое уже сделали в Самарской области. Хочу вас за это искренне поблагодарить».

В каждой номинации наградами удостоились победители в пяти разделах: «Печатные издания», «Телевидение», «Радио», «Интернет», «Муниципальные средства массовой информации» (полный список победителей можно посмотреть здесь).

В ходе торжественной церемонии Губернатор также наградил выдающихся деятелей СМИ региона почетным званием «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области». Высокой награды удостоилась Татьяна Мельникова, более 15 лет возглавляющая «Социальную газету»; Юрий Проничев, директор государственного бюджетного учреждения Самарской области «Телерадиокомпания «Губерния», и главный редактор телерадиокомпании «Губерния» Татьяна Прокопавичене.

Во второй части мероприятия выступила Cекретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова. Она поблагодарила губернатора за внимание к журналистскому сообществу Самарской области и поздравила коллег с профессиональным праздником: «Я хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за то, что в наш профессиональный праздник вы рядом с нами. Наши звезды не гаснут, а наоборот – зажигаются новые с каждым годом. Традиции встречаться всем вместе в День российской печати уже исполнился 21 год, и это дорогого стоит. Лев Толстой говорил: «Слово — великое дело. Великое, потому что слово может соединить людей, и слово же может разъединить их». Так вот, мне хочется пожелать всем нам, дорогие коллеги, чтобы наше слово объединяло людей и служило добру. Поздравляю всех с праздником! Вы — молодцы! Так держать!»

Затем состоялось вручение премий от Самарской областной организации Союза журналистов России. Ими были удостоены пять человек.

В номинации «Дебют» была отмечена Александра Шувалова, ведущая программ службы радиовещания ГТРК «Самара», за профессиональный подход в освещении реализации национальных проектов.

Премию «С открытым забралом» имени Валерия Иванова получила Анна Соколова, редактор Центра внеучебной деятельности Поволжского государственного университета сервиса, за настойчивость в организации и профессиональный подход в освещении благотворительных акций.

В номинации «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой за глубину и компетентность отмечен Леонид Ваксин, автор и ведущий программы «О чем говорят», телерадиокомпания «Губерния».

Награды в номинации «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова за яркость в освещении жизни региона удостоилась Юлия Галочкина, главный редактор журнала «Самара и Губерния».

Наградой в номинации «За вклад в развитие журналистики Самарской области» памяти Натальи Мануйловой отметили заслуги Елены Гураевской, главного редактора газеты «Жигулевский рабочий».

Кульминационным моментом стало чествование победителей XXI конкурса «Золотое перо губернии» и вручение статуэток в виде золотого крыла.

В номинации «Электронные средства массовой информации» за профессиональный подход в освещении тем был награжден Данила Рыбалко, шеф-редактора программы «Вести Самара» ГТРК «Самара».

Символическую награду и премию профессионального сообщества в номинации «Печатные средства массовой информации» за глубину и яркость в освещении темы «Власть и СМИ» получил Владимир Бабенков, директор «Редакции «Российской газеты» в г. Самаре.

Еще одним лауреатом в этой же номинации стала директор журнала «Первый» Алевтина Лукьянова, которая удостоилась награды за профессиональный подход в освещении реализации национальных проектов.

В завершении мероприятия губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил специальный приз особому гостю – Льву Николаевичу Финикову, сыну Финикова Николая Фёдоровича – фронтового корреспондента-куйбышевца, служившего в годы Великой Отечественной войны в составе 21-й армии. Уникальный фотоархив, сохранный Львом Николаевичем, вместе с оригинальными подписями его отца, автора снимков, лёг в основу календаря, изготовленного при поддержке Правительства Самарской области, к 75-летию Великой Победы.

Союз журналистов поздравляет лауреатов с заслуженными наградами и желает дальнейших творческих успехов!

Авторы фото: Юлия Рубцова, Сергей Курочкин, Людмила Грибцова.