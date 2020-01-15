Новости, церемония награждения

Журналистам вручили государственные награды и премии Союза журналистов

14 января в Самаре в рамках празднования Дня российской печати состоялось церемония награждение лучших журналистов самарского региона. В торжественной обстановке были названы победители VI журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и имена лауреатов XXI конкурса «Золотое перо губернии». В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов  России Ирина Цветкова.

На торжественную церемонию награждения, проходившую в отеле «Ренессанс», собрались представители журналистского сообщества губернии: руководители крупных телерадиокомпаний, областных газет и интернет-порталов, представители муниципальных СМИ, ведущие журналисты, руководители пресс-служб.

Лучших журналистов губернии отметили государственными наградами
Лучших журналистов губернии отметили государственными наградами.

Конкурс–2019 на призы Губернатора Самарской области проходил в формате индивидуального соревнования журналистов и был посвящён важнейшей теме сегодняшнего дня – реализации национальных проектов.  Конкурсные работы оценивались в 12-ти тематических номинациях, отражающих освещение реализации основанных «на майском» Указе Главы государства о национальных проектах как приоритетных направлений развития страны.
В творческом соревновании в этом году приняли участие более 160 журналистов и блогеров, среди них – представители 57 средств массовой информации, в том числе 60 участников из 30 муниципальных СМИ.
Самой популярной по числу поданных заявок стала номинация «Реализация национального проекта «Демография». С нее и стартовало награждение победителей Областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области.

Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил присутствующих с профессиональным праздником – Днем российской печати, а также с Днем Самарской губернии.
Глава региона отметил, что прошедший год  был интересным и напряженным. «Нам действительно многое удалось своим трудом достигнуть. Очень важно, что динамику развития региона отмечал и Президент страны Владимир Владимирович Путин. Вклад в этот успех внёс каждый житель Самарской области… Очень надеюсь, что набранный темп мы сохраним и увеличим. Это позволит Самарской области возвращать лидерские позиции».
Губернатор особо подчеркнул, что возможности опережающего развития у региона появились, в том числе, благодаря нацпроектам и успехов в их реализации можно достичь только благодаря вовлечению максимального количества граждан, проведению грамотной информационной работы, которая покажет людям, что конкретно им могут дать нацпроекты.
«Заметные достижения у нас есть во многом благодаря вашему участию. Невозможно … достичь целей и результатов нацпроектов, не вовлекая людей в эту работу. И, конечно, большая надежда на вас, ведь именно вы можете поддержать интерес к тому или иному их направлению, – обратился к журналистскому сообществу Дмитрий Азаров. – Не всегда у нас, чиновников, это получается хорошо. Часто, объясняя людям, для чего тот или иной нацпроект, как в нем поучаствовать, уходим в терминологию, которая не всегда понятна. И здесь СМИ очень многое могут сделать и многое уже сделали в Самарской области. Хочу вас за это искренне поблагодарить».

На церемонии награждения журналистов.
На церемонии награждения журналистов.

В каждой номинации наградами удостоились победители в пяти разделах: «Печатные издания», «Телевидение», «Радио», «Интернет», «Муниципальные средства массовой информации» (полный список победителей можно посмотреть здесь).
В ходе торжественной церемонии Губернатор также наградил выдающихся деятелей СМИ региона почетным званием «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области». Высокой награды удостоилась Татьяна Мельникова, более 15 лет возглавляющая «Социальную газету»; Юрий Проничев, директор государственного бюджетного учреждения Самарской области «Телерадиокомпания «Губерния», и главный редактор телерадиокомпании «Губерния» Татьяна Прокопавичене.

Во второй части мероприятия выступила Cекретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова. Она поблагодарила губернатора за внимание к журналистскому сообществу Самарской области и поздравила коллег с профессиональным праздником: «Я хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за то, что в наш профессиональный праздник вы рядом с нами. Наши звезды не гаснут, а наоборот – зажигаются новые с каждым годом. Традиции встречаться всем вместе в День российской печати уже исполнился 21 год, и это дорогого стоит. Лев Толстой говорил: «Слово — великое дело. Великое, потому что слово может соединить людей, и слово же может разъединить их». Так вот, мне хочется пожелать всем нам, дорогие коллеги, чтобы наше слово объединяло людей и служило добру. Поздравляю всех с праздником! Вы — молодцы! Так держать!»

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Затем состоялось вручение премий от Самарской областной организации Союза журналистов России. Ими были удостоены пять человек.
В номинации «Дебют» была отмечена Александра Шувалова, ведущая программ службы радиовещания ГТРК «Самара», за профессиональный подход в освещении реализации национальных проектов.

Вручение награды Александре Шуваловой
Вручение награды Александре Шуваловой.

Премию «С открытым забралом» имени Валерия Иванова получила Анна Соколова, редактор Центра внеучебной деятельности Поволжского государственного университета сервиса, за настойчивость в организации и профессиональный подход в освещении благотворительных акций.

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В номинации «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой за глубину и компетентность отмечен Леонид Ваксин, автор и ведущий программы «О чем говорят», телерадиокомпания «Губерния».

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Награды в номинации «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова за яркость в освещении жизни региона удостоилась Юлия Галочкина, главный редактор журнала «Самара и Губерния».

Наградой в номинации «За вклад в развитие журналистики Самарской области» памяти Натальи Мануйловой отметили заслуги Елены Гураевской, главного редактора газеты «Жигулевский рабочий».

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Кульминационным моментом стало чествование победителей XXI конкурса «Золотое перо губернии» и вручение статуэток в виде золотого крыла.

В номинации «Электронные средства массовой информации» за профессиональный подход в освещении тем был награжден Данила Рыбалко, шеф-редактора программы «Вести Самара» ГТРК «Самара».

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Символическую награду и премию профессионального сообщества в номинации «Печатные средства массовой информации» за глубину и яркость в освещении темы «Власть и СМИ» получил Владимир Бабенков, директор «Редакции «Российской газеты» в г. Самаре.

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Еще одним лауреатом в этой же номинации стала директор журнала «Первый» Алевтина Лукьянова, которая удостоилась награды за профессиональный подход в освещении реализации национальных проектов.

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В завершении мероприятия губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил специальный приз особому гостю – Льву Николаевичу Финикову, сыну Финикова Николая Фёдоровича – фронтового корреспондента-куйбышевца, служившего в годы Великой Отечественной войны в составе 21-й армии. Уникальный фотоархив, сохранный Львом Николаевичем, вместе с оригинальными подписями его отца, автора снимков, лёг в основу календаря, изготовленного при поддержке Правительства Самарской области, к 75-летию Великой Победы.

Союз журналистов поздравляет лауреатов с заслуженными наградами и желает дальнейших творческих успехов!

Авторы фото: Юлия Рубцова, Сергей Курочкин, Людмила Грибцова.