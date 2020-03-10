Лыжные гонки на призы «Волжской коммуны»

7-8 марта на территории учебно-спортивного центра «Чайка» прошли 79-е соревнования на призы газеты «Волжская коммуна». За два дня в гонке приняли участие более 800 лыжников.

Соревнования организованы при поддержке министерства спорта Самарской области и региональной федерации лыжных гонок. Призы участникам предоставляют газета «Волжская коммуна» и фабрика Nestle.

В торжественном открытии приняли участие первый заместитель министра спорта области Андрей Харин и главный редактор газеты «Волжская коммуна» Ирина Лукьянова.

В первый день соревнований на дистанцию вышли юные лыжники в возрасте от 10 до 18 лет. В гонках приняли участие спортсмены из разных городов и районов Самарской области, а также гости из Димитровграда Ульяновской области. Участники преодолели дистанции длиной от 3 до 10 километров в зависимости от возраста, свободным стилем, с общего старта.

Во второй день на старт дистанций 3 км, 5 км и 15 км вышли 226 лыжников — от юниоров 19-20 лет до самых опытных участников — 75 лет и старше.

Победители и призеры гонки во всех возрастных категориях получили медали, дипломы, призы и подарки от редакции газеты «Волжская коммуна» и партнеров. Почитать подробнее о соревнованиях, а также посмотреть фоторепортаж можно на сайте газеты «Волжская коммуна».

Источник: vkonline.ru