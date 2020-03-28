О ситуации по обеспечению журналистов индивидуальными средствами защиты

Сегодня соотечественники в полной мере осознают реальную опасность коронавируса «Covid-19″. И большая часть граждан с пониманием и ответственностью относится к принимаемым государством мерам по сдерживанию распространения пандемии. Те, кто имеют возможность, стараются без лишней необходимости не выходить из дома и, по возможности, сводят любые посторонние контакты к минимуму.

В этой ситуации многие наши коллеги перешли на удалённый режим работы. Однако, журналисты новостных редакций телевидения, радио, газет и других информационных СМИ в силу производственной необходимости должны постоянно находиться «в поле», то есть на местах событий. У этой категории наших коллег, как и у врачей, не бывает выходных, они выполняют свой профессиональный долг в любых, зачастую экстремальных условиях.

Очевидно, что, по роду деятельности, долг врачей — оказывать медицинскую помощь, а журналистов- информировать. Такова суть профессий. При этом, и тем, и другим объективно приходится контактировать с большим количеством людей, в том числе, и с носителями заболевания.

Сегодня журналисты работают в аэропортах и на вокзалах, в точках общепита и больницах, других людных местах — чтобы общество в любое время было в курсе происходящего.

Однако, если журналист не применяет индивидуальные средства защиты, он рискует не только своим здоровьем, но и в любой момент уже сам может стать источником опасности для других людей. К сожалению, как показывает практика, средств защиты , включая медицинские маски, для наших коллег, работающих на местах, катастрофически не хватает.

Например, согласно заявлениям руководства Москвы (а в столице сейчас наиболее сложная эпидемиологическая ситуация) средства защиты должны выдаваться, в первую очередь, социальным работникам и таксистам.

В связи с этим, Союз журналистов России обращается к Роспотребнадзору и другим уполномоченным органам с призывом также дать возможность представителям редакций СМИ в приоритетном порядке получать индивидуальные средства защиты для своих сотрудников. При этом, мы должны ясно отдавать себе отчёт, что в нынешней непростой ситуации время играет решающую роль.

СЖР в любой момент готов взять на себя функцию оповещения представителей СМИ о порядке получения средств защиты для журналистов всех заинтересованных редакций.

Источник: СЖР